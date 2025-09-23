El mensaje de Messi a Ousmane Dembélé tras ganar el Balón de Oro 2025: la relación entre ambos y el consejo que cambió su carrera

El astro argentino, quien supo ganar este premio en ocho oportunidades, felicitó al francés tras convertirse en el jugador más destacado del año. Dembélé también le dedicó unas palabras de agradecimiento a Messi.

Messi y el sentido mensaje que le dedicó a Dembélé tras ganar el Balón de Oro. Foto: X/@spidercule

El atacante francés Ousmane Dembélé sorprendió al mundo del fútbol y se alzó como ganador del Balón de Oro 2025, superando al español Lamine Yamal en un duelo en donde el delantero del Barcelona parecía el candidato a quedarse con el trofeo.

El mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, Lionel Messi, se hizo eco de la noticia y felicitó al galo con un lindo mensaje que compartió con él.

Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro. Foto: REUTERS

Qué le dijo Messi a Dembélé tras ganar el Balón de Oro

Messi y Dembélé compartieron plantel en el Barcelona, en donde el argentino era la gran figura del equipo culé y Dembélé partía detrás, pero ya mostraba todo su potencial.

Por ello, y en un gran gesto por parte del capitán argentino, Messi le dedicó estás palabras a quien es considerado en la actualidad como el mejor deportista del 2025: “¡Grande Ous! Felicidades, me alegro mucho por vos. Te lo merecés".

Con esta premiación que otorgó la revista France Football, el delantero del PSG de 28 años logra posicionarse en la cima de su carrera a nivel personal, aunque claro está que la obtención de la Copa del Mundo en Rusia 2018 -siendo él partícipe del plantel francés- también es uno de los hitos de su carrera profesional.

Messi felicitó a Dembélé por ganar el Balón de Oro 2025. Foto: REUTERS

Messi, quien también sabe lo que es ganar un Mundial y el Balón de Oro (lo consiguió en ocho oportunidades), demostró así el afecto que siente por Dembélé, su recuerdo de ese equipo soñado del Barcelona y su buena voluntad para felicitar a quien debió enfrentar en la recordada final de Qatar 2022, donde Argentina obtuvo su tercera Copa del Mundo.

Dembélé le dedicó unas palabras a Messi tras ganar el Balón de Oro

Incluso, en esta “devolución de gentilezas”, Dembélé también supo dedicarle unas palabras al astro argentino sobre el escenario, tras obtener el Balón de Oro: “Aprendí durante ese tiempo en Barcelona al lado de grandes jugadores como Andrés Iniesta y Lionel Messi. Fue excepcional ese aprendizaje”, manifestó.

Ya Dembélé había destacado en una entrevista con Four Four Two los consejos que le había dado Messi en su época como compañeros y cómo estos fueron cruciales para su carrera.

Ousmane Dembélé en su época del Barcelona. Foto: Reuters.

“Me dijo que fuera serio si quería alcanzar mis sueños. Después de eso, empecé a observar y aprender de lo que hacía en el campo”, comentó en aquella oportunidad.