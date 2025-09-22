A qué hora se entrega el Balón de Oro 2025
Lo llamativo de esta edición es que después de muchos años, no están ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo en la nómina. Lamine Yamal parte como el favorito. Hora y lugar de la ceremonia.
Este lunes 22 de septiembre se llevará a cabo una nueva entrega del Balón de Oro, el prestigioso trofeo que entrega la revista France Football para premiar al mejor jugador de fútbol del mundo.
Como suele suceder año tras año, y más aún desde la obtención del Mundial de Qatar, hay varios argentinos nominados para ser el futbolista más destacado.
La ceremonia se llevará a cabo en el Théâtre du Châtelet en París y dará comienzo a partir de las 16:00hs (hora argentina). En nuestro país será transmitido por las pantallas de ESPN y Disney+ Premium.
Uno por uno, todos los nominados al Balón de Oro 2025
- Alexis Mac Allister (Liverpool - Argentina)
- Lautaro Martínez (Inter Milán - Argentina)
- Ousmane Dembelé (PSG - Francia)
- Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City - Italia)
- Jude Bellingham (Real Madrid - Inglaterra)
- Desire Doué (PSG - Francia)
- Denzel Dumfries (Inter Milán - Países Bajos)
- Serhou Guirassy (Borussia Dortmund - Guinea)
- Erling Haaland (Manchester City - Noruega)
- Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa / Arsenal - Suecia)
- Achraf Hakimi (PSG - Marruecos)
- Harry Kane (Bayern Münich - Inglaterra)
- Scott McTominay (Napoli - Escocia)
- Kylian Mbappé (Real Madrid - Francia)
- Nuno Mendes (PSG - Portugal)
- João Neves (PSG - Portugal)
- Pedri (FC Barcelona - España)
- Cole Palmer (Chelsea - Inglaterra)
- Michael Olise (Bayern Münich - Francia)
- Raphinha (FC Barcelona - Brasil)
- Declan Rice (Arsenal - Inglaterra)
- Fabián Ruiz (PSG - España)
- Virgil Van Dijk (Liverpool - Países Bajos)
- Vinícius Jr. (Real Madrid - Brasil)
- Mohamed Salah (Liverpool - Egipto)
- Florian Wirtz (Bayer Leverkusen / Liverpool - Alemania)
- Vitinha (PSG - Portugal)
- Lamine Yamal (FC Barcelona - España)
- Robert Lewandowski (FC Barcelona - Polonia)
- Khvicha Kvaratskhelia (PSG - Georgia)
Todos los nominados al mejor arquero del 2025, el Premio Yashin
- Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra)
- Alisson Becker (Liverpool, Inglaterra)
- Yassine Bounou (Al-Hilal, Arabia Saudita)
- Lucas Chevalier (Lille, Francia)
- Thibaut Courtois (Real Madrid, España)
- Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain, Francia)
- Jan Oblak (Atlético Madrid, España)
- David Raya (Arsenal, Inglaterra)
- Matz Sels (Nottingham Forest, Inglaterra)
- Yann Sommer (Inter Milan, Italia).