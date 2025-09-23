La ONU le pidió a UEFA y FIFA excluir a la Selección de Israel de las competencias: el antecedente del caso de Rusia

Por causa de la guerra en Medio Oriente, expertos de la Organización de las Naciones Unidas hicieron un pedido directo al rector del fútbol internacional y a la organización que nuclea a las selecciones europeas de fútbol. ¿Qué pasará con la actual Eliminatoria para el Mundial 2026?

¿Qué pasará con la selección de fútbol de Israel? Foto: X/@Israel

Ante la FIFA y la UEFA, ocho expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) requirieron este martes que se suspenda a la Selección de fútbol de Israel para que vea truncas sus posibilidades de competir oficialmente por torneos internacionales.

Entre los expertos figura la relatora para Palestina, Francesca Abanese. La petición surge “como respuesta al genocidio en curso en el territorio palestino ocupado”.

¿Por qué expertos de la ONU pidieron que Israel no pueda competir en torneos internacionales de fútbol?

“El deporte debe rechazar la percepción de que todo sigue como de costumbre”, explicaron a través de un comunicado en donde agregaron que “las entidades deportivas no deben mirar hacia otro lado ante graves violaciones de los derechos humanos, especialmente cuando sus plataformas se utilizan para normalizar injusticias”.

La selección de fútbol de Israel podría quedar afuera de las competiciones internacionales. Foto: X/@aryeshalicar

La referencia hace alusión a la guerra que mantiene Israel contra el grupo islamista Hamás desde el pasado 7 de octubre de 2023 y las menciones a un posible genocidio que estaría llevando a cabo el Ejército de la nación judía con la población en la Franja de Gaza.

Asimismo, los expertos agregaron que los Estados donde tienen sedes estas organizaciones internacionales (la FIFA y la UEFA), además de aquellos que albergan los Mundiales y las Eurocopa, “deben tener en cuenta sus propias obligaciones de no permanecer neutrales frente al genocidio”.

Como factor de más presión, el comunicado de los expertos de la ONU señala que la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado concluyó que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza.

A su vez, la Corte Internacional de Justicia subrayó en 2024 que todos los países tienen la obligación de actuar contra crímenes relativos si es que se han producido en el enclave en cuestión.

Por tanto, los expertos concluyeron que el boicot “debe dirigirse al Estado de Israel y no a los jugadores individuales”, debido a que estos no deben cargar con las consecuencias que hace el Ejército que los representa como nación.

Rusia, el antecedente que podría marcar un precedente para Israel

“Las selecciones nacionales que representan a Estados que cometen violaciones masivas de los derechos humanos sí pueden y deben ser suspendidas, como ha ocurrido en el pasado”, indicaron en el comunicado.

Con esta mención hicieron una clara alusión a lo que padece la selección de fútbol de Rusia que está apartada de las competencias internacionales desde el 28 de febrero de 2022, cuando la FIFA y la UEFA suspendieron a los equipos rusos y al combinado nacional por la invasión a Ucrania (24 de febrero de 2022).

La selección de Rusia está apartada de las competencias internacionales desde el 2022.

Esta sanción le implicó a Rusia no poder participar del Mundial de Qatar 2022, y tampoco de la Eurocopa 2024, así como además no participa de las actuales Eliminatorias europeas rumbo al mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Lo cierto es que Israel actualmente disputa la Eliminatoria rumbo al Mundial 2026 y comparte grupo con Noruega, Italia, Estonia y Moldavia. Marcha tercera en la clasificación, con nueve puntos (los mismos que Italia) y accede solo el primero al Mundial (por ahora Noruega, con 12 unidades), mientras que los segundos irán a un repechaje clasificatorio. En caso de quedar desafectada, abriría aún más las chances de clasificar de Noruega e Italia, selecciones que están por encima de Israel en este momento.

En la próxima fecha de Eliminatorias, Israel deberá visitar a Noruega (sábado 11 de octubre) y luego visitará a Italia (martes 14 de octubre).