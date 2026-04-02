Tecnología offside semiautomatizada debutará en la UEFA. Foto: FIFA.

La FIFA pondrá en marcha este fin de semana una prueba que podría cambiar por completo las reglas del fútbol con el fuera de juego. La iniciativa, conocida como “Ley Wenger”, introduce un cambio clave en la forma de interpretar el offside y apunta a reducir las polémicas generadas en los últimos años, especialmente tras la implementación del VAR.

Este ensayo se realizará en la Canadian Premier League, donde comenzará la temporada 2026 bajo la supervisión de la IFAB, el organismo encargado de definir las reglas del juego a nivel global. Será la primera vez que esta nueva interpretación se aplique en una competencia profesional, luego de haber sido testeada en divisiones juveniles.

Inteligencia artificial para detectar offside en el Mundial de Qatar. Foto: Captura de video.

La propuesta surge de Arsène Wenger, actual director de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, y busca simplificar la toma de decisiones arbitrales, favorecer el juego ofensivo y evitar fallos milimétricos que suelen generar controversia entre jugadores, técnicos e hinchas.

Qué cambia con la nueva “Ley Wenger” del offside

La principal modificación planteada por esta ley subyace en el criterio para sancionar el fuera de juego. Actualmente, un jugador es considerado en offside si cualquier parte de su cuerpo habilitada para marcar un gol supera la línea del penúltimo defensor.

Sin embargo, con esta nueva regla, solo se sancionará la posición adelantada cuando el atacante esté completamente por delante del defensor. Es decir, si alguna parte de su cuerpo aún está en línea o detrás, la jugada será válida.

En términos prácticos, esto permitirá que muchas jugadas que hoy se anulan por centímetros continúen, ya que el fuera de juego solo se cobrará cuando exista una separación clara entre el delantero y el defensor.

La FIFA prueba un cambio en la interpretación de la ley del offside Foto: Instagram futbolrcn

Desde la FIFA explicaron que esta modificación busca establecer un umbral más claro y comprensible tanto para árbitros como para el público. En los últimos años, el uso del VAR generó múltiples debates por decisiones extremadamente ajustadas, determinadas por líneas virtuales y diferencias mínimas.

Con esta nueva interpretación, se espera reducir esas situaciones polémicas, mejorar la fluidez del juego y fomentar un fútbol más dinámico y ofensivo, con menos interrupciones.

Además del nuevo offside, la Canadian Premier League implementará un sistema alternativo de revisión por video. A diferencia del VAR tradicional, no habrá un equipo arbitral revisando todas las jugadas. En este caso, los entrenadores podrán solicitar revisiones en momentos específicos del partido, con un número limitado de pedidos. Esta variante busca hacer más ágil el uso de la tecnología y reducir las demoras en el juego.