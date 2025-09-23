Racing hace historia y sueña: venció a Vélez y se metió en las semifinales de la Copa Libertadores tras 28 años

Se impuso 1 a 0 con gol de Solari y se metió entre los cuatro mejores de América. El equipo de Costas se impuso en una serie pareja y espera por el ganador de Flamengo y Estudiantes.

Copa Libertadores, Racing vs. Vélez. Foto: REUTERS

Racing escribió una nueva página dorada en su historia al derrotar a Vélez por 1 a 0 en el Cilindro de Avellaneda y avanzar a las semifinales de la Copa Libertadores.

La Academia regresó a esta instancia tras 28 años de ausencia, ya que la última vez había sido en 1997, cuando cayó en una recordada serie ante Sporting Cristal.

El único gol de la noche fue convertido por Santiago Solari, quien empujó un gran centro de Rojas a los 36 minutos del complemento.

Copa Libertadores, Racing vs. Vélez. Foto: REUTERS

Ahora, el equipo de Gustavo Costas se medirá con quien resulte vencedor de la serie entre Estudiantes y Flamengo.

La crónica del partido

La primera llegada del partido fue para el local, a los 13 minutos del primer tiempo, con un remate lejano de Agustín Almendra, que salió bajo y fue contenido por Tomás Marchiori.

Un minuto más tarde, un córner al segundo palo fue cabeceado por Franco Pardo, cuyo tiro bajo al palo izquierdo del arquero fue desviado por Marchiori.

Racing volvió a llegar a los 31 minutos, cuando un avance desde la derecha de Santiago Solari terminó en un disparo desde el borde del área, apenas rozado por Marchiori antes de pegar en su poste izquierdo.

En el complemento, Manuel Lanzini tuvo la primera llegada de Vélez con un remate abriendo el pie derecho que se fue apenas ancho, aunque el ex jugador de River estaba en fuera de juego.

Cuando iban 14 minutos, un centro desde la izquierda cayó al segundo palo para Solari, que no le pudo dar fuerza ni dirección a su remate, que llegó suave y a las manos del arquero velezano.

Copa Libertadores, Racing vs. Vélez. Foto: REUTERS

A los 17 minutos, un remate de Imanol Machuca se escurrió por debajo del manotazo del arquero Facundo Cambeses, quien volvió sobre sus pasos y pudo detener la pelota sobre la línea. El gol fue cobrado por el arbitraje, pero invalidado a instancias del VAR.

Racing lo tuvo nuevamente a los 31 minutos, con un tiro libre al segundo poste que fue cabeceado por Santiago Sosa, cuyo frentazo dio en el palo derecho de Marchiori.

El único gol de la noche llegó a los 36 minutos, con una enorme jugada por izquierda de Gabriel Rojas, a pura gambeta, que terminó en un centro rasante empujado al gol por Santiago Solari, lo que generó el delirio de la hinchada racinguista y de Gustavo Costas.