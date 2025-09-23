River Plate visita a Palmeiras: el operativo especial de máxima seguridad que se prepara en San Pablo

Los recientes episodios de violencia policial en Brasil, que involucraron a hinchas de equipos como Boca Juniors, Godoy Cruz e incluso la Selección Argentina, generaron una alerta máxima de cara al duelo por Copa Libertadores.

River buscará imponerse en San Pablo frente a Palmeiras. Foto: REUTERS

Teniendo en cuenta los episodios de violencia que recientemente afectaron a hinchas de equipos argentinos en sus viajes a Brasil, en San Pablo se ultiman los preparativos de un operativo de seguridad de alta envergadura en la previa al partido entre Palmeiras y River.

Mientras Marcelo Gallardo y Abel Ferreira afinan detalles tácticos para el partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores, los organismos de Seguridad locales, en coordinación con la Ciudad de Buenos Aires, dispusieron un plan para custodiar a los 2.000 hinchas millonarios que estarán en el Allianz Parque.

Palmeiras y River, un partido caliente en San Pablo. Foto: REUTERS

El punto de encuentro será en las inmediaciones del histórico estadio Pacaembú, a tres kilómetros del escenario del partido. Allí se realizarán los controles policiales y se organizará el traslado de la parcialidad visitante.

Las autoridades recomiendan que los simpatizantes se concentren en el lugar a las 15.30 para agilizar las requisas. A las 16.30 los micros comenzarán el traslado hacia el Allianz Parque con custodia policial, ingresando por el portón D sobre la calle Padre Antonio Tomás.

Las puertas para el público visitante se abrirán a las 17.30, cuatro horas antes del inicio del encuentro, y el acceso será mediante reconocimiento facial, tal como se implementa en el estadio Monumental.

Allianz Parque, estadio del Palmeiras. Foto: Wikipedia.

Otro punto clave que se está monitoreando es la posible llegada de integrantes de la barra brava de River: aquellos que tengan derecho de admisión podrían ser frenados en la frontera si la Policía brasileña recibe los datos del Ministerio de Seguridad argentino.

De todas formas, el buen vínculo entre “La Mancha Verde”, la barra de Palmeiras, y “Los Borrachos del Tablón” es un dato que genera algo de alivio en la previa, pese a que los organismos de seguridad no bajan la guardia.

Las probables formaciones de River Plate y Palmeiras

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Juan Portillo o Facundo Colidio, Giuliano Galoppo; Ignacio Fernández o Juanfer Quintero; y Maximiliano Salas.

Palmeiras: Weverton; Khellven o Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez; Andreas Pereira, Evangelista, Aníbal Moreno, Felipe Anderson; Vitor Roque y José Manuel López.