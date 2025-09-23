Cuartos de final de Copa Libertadores 2025: qué resultado necesita cada equipo argentino para clasificar a semis

Racing, Vélez, River y Estudiantes buscan un lugar entre los cuatro mejores del torneo de Conmebol.

Copa Libertadores, Vélez vs. Racing. Foto: NA

Este martes 23 de septiembre comienzan los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Los argentinos tienen gran protagonismo, con representantes como River, Racing, Vélez y Estudiantes, que definirán su suerte esta semana.

Con panoramas distintos, cada conjunto buscará conseguir meterse entre los mejores cuatro, con nuevos posibles cruces de argentinos en el horizonte. Por esto mismo, es fundamental conocer los resultados que necesitan para avanzar de ronda en el torneo de Conmebol.

River Plate vs. Palmeiras en el estadio Mas Monumental, por el partido de ida de los cuartos de la Copa Libertadores 2025. Foto: FOTO: JUAN FOGLIA /NA.

Al igual que en la ida, los encargados de abrir las llaves son Racing y Vélez, que definirán al primer semifinalista en el Cilindro de Avellaneda. Este martes, desde las 19, los dirigidos por Gustavo Costas buscarán defender el 1 a 0 conseguido en el primer encuentro, mientras que el Fortín quiere revertir la historia como visitante.

Racing para pasar necesita:

Ganar con cualquier resultado.

Empatar.

Ganar por penales, en caso de derrota por la mínima en los 90 minutos.

Copa Libertadores, Vélez vs. Racing. Foto: EFE

Vélez para pasar necesita:

Ganar por más de un gol.

Ganar por penales, en caso de una victoria por diferencia de un gol.

River es otro de los equipos argentinos que deberá remontar el resultado si quiere meterse en las semifinales. Tras caer como local por 2 a 1 en la ida ante Palmeiras, viaja a Brasil en busca de la hazaña. El encuentro se disputará este miércoles, desde las 21:30.

River para pasar necesita:

Ganar por más de un gol.

Ganar por penales, en caso de una victoria por diferencia de un gol.

Sebastián Driussi; River Plate; Copa Libertadores. Foto: Reuters (Agustín Marcarian)

La misma situación se da con Estudiantes de La Plata, aunque la localía puede ser un factor a su favor. El Pincha cayó por 2 a 1 en la ida ante Flamengo, aunque definirá la serie en el Estadio UNO, con el objetivo de lograr la ansiada remontada para avanzar en la Copa Libertadores. Desde las 21:30, este jueves cerrarán las llaves de cuartos de final.

Estudiantes para pasar necesita:

Ganar por más de un gol.

Ganar por penales, en caso de una victoria por diferencia de un gol.

Copa Libertadores 2025: días y horarios de los partidos de vuelta de los cuartos de final