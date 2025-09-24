Después de la de Argentina, se filtraron los diseños de otras camisetas para el Mundial 2026

No solo se filtraron los diseños de Adidas, ya que también se observaron camisetas de Nike y Puma. Son las tres marcas que vestirán a la mayoría de las selecciones ya clasificadas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

¿Se viene la nueva camiseta de la Selección Argentina? Foto: Prensa Adidas.

Una de las cosas que genera mucha expectativa entre los fanáticos del fútbol de cara a cada Mundial organizado por la FIFA es el diseño de las camisetas que cada selección presentará en la competición más importante a nivel países en el mundo.

En las últimas horas, se filtró el diseño que tendría la Selección de España con figuras como Lamine Yamal, Rodri y Pedri para la cita mundialista. Con esta filtración no hace más que reforzar la “sospecha” sobre cómo serían las camisetas de otras selecciones el año próximo, entre ellas la de la Argentina, por un dato no menor: a ambas las viste la misma marca deportiva, Adidas.

Camisetas selecciones Mundial 2026 Foto: footyheadlines.com

Todas las camisetas que se filtraron de cara al Mundial 2026

Los diseños de Adidas para el Mundial 2026

No solo España y Argentina, otras selecciones (todas vestidas por Adidas) ya filtraron sus posibles diseños de cara a la Copa que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Camiseta de España Mundial 2026 Foto: footyheadlines.com

En ese sentido, siempre aparece un patrón en común de estas camisetas: el logo de Adidas al frente (con su rediseño, sin la palabra de la marca en ese logo, manteniendo la estética de los últimos años), el escudo nacional a la izquierda del pecho y el número o dorsal del jugador al centro.

Camiseta de Argentina Mundial 2026 Foto: footyheadlines.com

Como no puede faltar en un diseño de Adidas, las tres tiras que caracterizan a la marca sobre los hombros de la camiseta.

Camiseta de Japón Mundial 2026 Foto: footyheadlines.com

Camiseta de Bélgica Mundial 2026 Foto: footyheadlines.com

Camiseta de visitante México Mundial 2026 Foto: footyheadlines.com

Camiseta de México Mundial 2026 Foto: footyheadlines.com

Camiseta de Italia Mundial 2026 Foto: footyheadlines.com

Camiseta de Colombia Mundial 2026 Foto: footyheadlines.com

El caso particular de Alemania: se despide de Adidas

Algo que llama la atención para los fanáticos del fútbol es que una selección emblemática como lo es Alemania dejará de estar vestida por la marca deportiva que la acompañó desde hace más de 71 años, es decir, Adidas.

Camiseta de Alemania Mundial 2026 Foto: footyheadlines.com

Es que la marca de las tres tiras -de origen alemán, cabe mencionar- viste a la selección teutona desde el Mundial de 1954 que se disputó en Suiza y estará cumpliendo su contrato hasta la Eurocopa 2026, para luego darle paso a Nike, que empezará a vestir a Alemania, un hecho que viene a romper con una hegemonía de Adidas y que habrá que ver cómo será recibida por los fanáticos.

Camiseta visitante de Alemania Mundial 2026 Foto: footyheadlines.com

No solo Adidas, Nike y Puma también filtraron algunos de sus diseños

No solo Adidas filtró algunas de sus camisetas, también Nike y Puma filtraron algunas imágenes de las selecciones que posiblemente estén clasificadas al Mundial 2026 o que incluso ya están clasificadas.

Camiseta de Inglaterra Mundial 2026 Foto: footyheadlines.com

Camiseta de Croacia Mundial 2026 Foto: footyheadlines.com

Los diseños de Nike, como de costumbre, mantendrían una estética más sobria, con su famosa “pipeta” de logo de la marca, también los escudos nacionales a la izquierda del pecho, y con una sola gama de colores como base de cada equipación.

Camiseta de Uruguay Mundial 2026 Foto: footyheadlines.com

Camiseta de Turquía Mundial 2026 Foto: footyheadlines.com

Por su parte, las filtraciones de Puma darían a pensar que buscaría una estética también sobria, pero con un cromado en el pecho, o una especie de degradé de colores, un distintivo de sus diseños.

Camiseta de Portugal Mundial 2026 Foto: footyheadlines.com

Desde Corea-Japón 2002: todos los diseños de las camisetas de la Selección Argentina

Siempre vestida con Adidas, a continuación presentamos todos los diseños que tuvo la Albiceleste en los últimos 25 años, desde el Mundial 2002, hasta el de Qatar 2022.

Camiseta Selección Argentina Mundial 2002. Foto: Mercado Libre.

Camiseta Selección Argentina Mundial 2006. Foto: Instagram/@camisetas_nani

La camiseta de la Selección Argentina Mundial 2010. Foto: La Camisetería

Camiseta de la Selección Argentina Mundial 2014. Foto: Instagram/@lateralfue

Camiseta de la Selección Argentina Mundial 2018. Foto: Reddit.