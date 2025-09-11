Se podrá seguir perfectamente desde Argentina: la FIFA dio a conocer los horarios en que se jugarán los partidos del Mundial 2026

Para fortuna de los argentinos, los encuentros se disputarán en franjas horarias accesibles, lo que permitirá disfrutar de la cita mundialista sin trasnochar o madrugar demasiado.

Copa Mundial de Fútbol. Foto: NA

La Copa del Mundo 2026 será muy distinta al Mundial de 2022 no solo porque contará con más equipos y se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, sino porque los partidos serán en horarios muy cómodos (en Qatar, los argentinos tenían que levantarse temprano para el primer partido de cada jornada, ya que estaban programados para las 7 de la mañana y los otros eran a las 10, 13 y 16).

La FIFA dio a conocer los horarios en los que se jugarán los partidos donde la Selección Argentina irá en busca de su cuarta estrella.

Selección Argentina. Foto: REUTERS

El primer encuentro de cada día se disputará a las 13, mientras que la actividad continuará con otro a las 16, uno a las 19 y el último a las 22 (hora de Argentina).

Según se pudo observar en la grilla de horarios, la gran final de este Mundial, que se disputará en el MetLife Stadium de New Jersey, comenzará a las 16, mismo horario en el que se llevará a cabo el partido inaugural.

Las selecciones que ya clasificaron al Mundial 2026

El Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 estrenará formato, ya que será la primera edición con 48 selecciones. Estas serán divididas en 12 grupos de cuatro, donde los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los 16avos de final. En total se disputarán un total de 104 partidos.

Las selecciones ya clasificadas son:

Argentina

Australia

Brasil

Canadá

Colombia

Corea del Sur

Ecuador

Estados Unidos

Irán

Japón

Jordania

Marruecos

México

Nueva Zelanda

Paraguay

Túnez

Uruguay

Uzbekistán

El sorteo del Mundial 2026 se realizará en Washington DC, Estados Unidos, el próximo viernes 5 de diciembre desde las 11, hora argentina. El sitio elegido para definir a los grupos es el Kennedy Center.