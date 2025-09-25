Luto en el fútbol: murió Billy Vigar, exjugador del Arsenal que se encontraba en coma tras golpearse la cabeza en un partido

El juvenil de 21 años había impactado contra un muro de concreto. En la actualidad, vestía en la actualidad la camiseta del Chichester City, club que informó la triste noticia.

Murió Billy Vigar, exjugador del Arsenal. Foto: Instagram @billy.vigar

El futbolista inglés Billy Vigar, ex integrante de las inferiores del Arsenal y que en la actualidad jugaba para el Chichester City, murió este jueves 25 de septiembre tras pasar varios días en coma luego de haber sufrido una lesión cerebral significativa durante un partido.

El incidente había ocurrido el sábado 20 de septiembre, durante el encuentro entre su equipo y Wingate and Finchley, correspondiente a la Isthmian Premier Division, una liga regional del fútbol inglés.

Aquel fatídico día, el delantero chocó contra un muro lateral, por lo que debió ser hospitalizado e inducido a un coma. “Es demasiado pronto para predecir el desenlace, e incluso si todo sale bien, la recuperación será larga”, había informado el club.

Tras recibir una operación para aumentar sus posibilidades de recuperación y pasar varios días internado, Vigar finalmente falleció a sus 21 años.

El comunicado del Chichester City

“Con gran pesar, el Chichester City Football Club confirma el fallecimiento de Billy Vigar. A continuación, un comunicado de su familia”, anunció el club y agregó: “Solicitamos que se respete la privacidad de su familia en este momento tan difícil”.

Junto al comunicado en sus redes, la institución compartió un texto que reza:

“Tras sufrir una lesión cerebral grave el sábado pasado, Billy Vigar fue sometido a coma inducido. El martes necesitó una operación para aumentar sus posibilidades de recuperación. Aunque esto le ayudó, la lesión fue demasiado para él y falleció el jueves 25 por la mañana.

Las respuestas a la actualización original demuestran cuánto se apreciaba y se quería a Billy en el deporte. Su familia está devastada por lo ocurrido mientras practicaba el deporte que amaba".

De inmediato, la publicación se llenó de mensajes de condolencias por parte de los distintos clubes no solo de la Premier League, sino de todas las categorías inglesas.