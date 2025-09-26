Duro revés para Vélez: la FIFA suspendió por un año a Imanol Machuca

La sanción, que afecta a otros seis futbolistas, entre ellos el ex Colón, Facundo Garcés, tiene que ver con la falsificación de documentación en las eliminatorias de la Copa Asiática 2027. Los jugadores representan a Malasia.

Imanol Machuca en Vélez. Foto: X

La Comisión Disciplinaria de la FIFA anunció la suspensión, por un período de doce meses, a siete futbolistas, entre los que se encuentra el volante de Vélez, Imanol Machuca, por infracciones vinculadas a falsificación de documentos en las eliminatorias de la Copa Asiática 2027.

El caso conlleva además a una multa de 350.000 francos suizos impuesta a la Asociación de Fútbol de Malasia, que presentó consultas de elegibilidad ante la FIFA utilizando documentación falsificada con el objetivo de alinear a Facundo Garcés Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Jon Irazábal y Héctor Hevel.

Imanol Machuca en Vélez. Foto: NA

Los futbolistas participaron el pasado 10 de junio en el encuentro frente a Vietnam, correspondiente a la tercera ronda clasificatoria para la Copa Asiática de Arabia Saudí 2027. Tras ese partido, la FIFA recibió una denuncia cuestionando la elegibilidad de varios de ellos.

Cada futbolista deberá abonar una sanción económica de 2.000 francos suizos (unos 2.140 euros), además de cumplir la suspensión.

La FIFA trasladó asimismo al Tribunal de Fútbol la cuestión de la elegibilidad de los jugadores para representar a la selección de Malasia. Tanto la FAM como los sancionados han sido notificados de la decisión y disponen de diez días para solicitar una resolución motivada, que en caso de emitirse podría ser apelada ante la Comisión de Apelación.