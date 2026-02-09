Velez vs Boca. Foto: X @Velez

La enfermería de Boca es cada vez más grandes. La derrota 1-2 ante Vélez por la fecha 4 del Torneo Apertura no trajo preocupación por el lado futbolístico, sino que también sumó a un nuevo lesionado: Juan Barinaga.

A los 26 minutos del segundo tiempo, el lateral derecho empezó a renguear e inmediatamente hizo gestos la banco de suplentes.

Fue entonces cuando el entrenador Claudio Úbeda dispuso el ingreso de Marcelo Weigandt, quien volvió al “Xeneize” tras su paso por el Inter Miami de Lionel Messi.

Qué dijo Úbeda sobre la lesión de Barinaga

En la conferencia post-partido, Úbeda habló de la molestia de Barinaga y dijo que se trataría de una dolencia leve.

“Lo de Barinaga es una molestia que parece ser de poca gravedad, lo hablé con el médico. Después, lesionados hay en todos los equipos y en el fútbol hay lesiones lógicas que pasan. A nosotros nos afectó más en el inicio del torneo y hay que corregirlo para que no pase”, expresó el entrenador del “Xeneize” tras la derrota.

La de Barinaga se suma a las lesiones de: Carlos Palacios, Edinson Cavani, Milton Giménez, Alan Velasco, Lucas Janson, Ander Herrera, Exequiel Zeballos y Rodrigo Battaglia.

El partido de Juan Barinaga ante Vélez