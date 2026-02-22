Vélez vs River por el Torneo Apertura. Foto: NA

River Plate vista este domingo a Vélez Sarsfield por la sexta fecha de la Zona B del Torneo Apertura 2026. El encuentro en el estadio José Amalfitani está programado para las 19:15 horas, con el arbitraje de Darío Herrera, secundado en el VAR por German Delfino. Además, contará con la transmisión de ESPN Premium (canales 111 y 1019 de Telecentro).

En el “Millonario”, Franco Armani recibió el alta médica tras su lesión muscular y se perfila para volver directamente al equipo titular, representando un refuerzo interno para un equipo que busca recuperarse en el campeonato local después de dos derrotas consecutivas.

Además, Marcos Acuña también volverá al once titular luego de ausentarse por un cuadro febril, mientras que Sebastián Driussi regresará a la lista de convocados y ocuparía un lugar en el banco de suplentes.

River vuelve a visitar a Vélez en el Amalfitani. Foto: NA

El equipo que analiza Marcelo Gallardo mantiene la base del mediocampo con Moreno, Vera, Galván y Juanfer Quintero, mientras define la delantera entre Ruberto, Colidio y Salas.

Del lado del “Fortín”, el entrenador Guillermo Barros Schelotto todavía no confirmó si Braian Romero será titular tras recuperarse de una lesión muscular, y además, el técnico anticipó un partido abierto y de ritmo alto ante un rival acostumbrado a jugar instancias decisivas.

Por su parte, el conjunto de Liniers viene de empatar 1-1 con Defensa y Justicia en Florencio Varela. Aun así, sigue liderando la Zona A con once unidades.

La próxima fecha, River será local ante Banfield, el jueves 26 de febrero a las 19.30. Por su parte, Vélez será visitante ante Deportivo Riestra, el miércoles 25 a las 19.30.

Posibles formaciones River vs Vélez

Vélez : Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Tobias Andrada, Claudio Baeza; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Florián Monzón o Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

River: Franco Armani o Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Maxi Salas y Sebastián Driussi o Agustín Ruberto. DT: Marcelo Gallardo.

El minuto a minuto de River vs Vélez