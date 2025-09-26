Russo fue dado de alta tras dos días internado: ¿quién será el entrenador de Boca ante Defensa y Justicia?

El entrenador del Xeneize estuvo internado desde el miércoles, por lo que se desconoce si podrá dirigir en el próximo compromiso por el Torneo Clausura.

Miguel Ángel Russo. Foto: NA

Miguel Ángel Russo estuvo internado por dos días, algo que genera preocupación en Boca, tanto en lo deportivo como en lo personal. El entrenador se encontraba bajo observación desde el miércoles y este viernes recibió el alta. El Xeneize enfrenta este sábado a Defensa y Justicia, por lo que se desconoce si estará disponible para dirigir.

Como ocurrió con internaciones previas, el equipo queda a cargo de Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez. Desde el club no hubo comunicado acerca de su estado de salud, así como tampoco aclaración de la persona que estará en el banco de suplentes por la décima fecha del Torneo Clausura.

Miguel Ángel Russo junto a Claudio Úbeda, uno de sus ayudantes. Foto: NA

Quién dirigirá a Boca ante Defensa y Justicia

Diego Monroig, periodista de ESPN, había indicado que esperan a Russo: “Obviamente en Boca priorizan la salud del entrenador. Esperan, primero, lo que decida el médico, después lo que decida el entorno familiar de Russo, y después obviamente la última palabra que es la voluntad del técnico”.

Sobre su reemplazo para el próximo partido explicó que “si no puede estar, obviamente que su cuerpo técnico se hará cargo. Y se sigue haciendo cargo como ha sido durante estos días”.

El motivo de su internación tenía que ver con que se realizó estudios y “no arrojaron los valores deseados”. Por esta razón, se decidió que permanezca en observación para “tratar de estabilizar esos valores y ver cómo seguir”.

Miguel Ángel Russo en el entrenamiento de Boca. Foto: NA

Un punto a tener en cuenta también es el clima, ya que este sábado a las 19, el horario del encuentro ante Defensa y Justicia, se esperan temperaturas bajas y algunas lluvias. Esto puede llevar a que se opte por esperar para que haga su regreso, sobre todo por lo delicado de su salud.

“Más allá de que en este momento sigue internado, si en las próximas horas tuviese el alta, tampoco es el contexto ideal para volver. Después, insisto, el médico le da el alta y la decisión la toma Russo llueve, truene o nieve. La última palabra la tiene Miguel”, explicó Monroig.

Tras la primera internación, el propio Miguel Ángel Russo aclaró: “Hubo muchos que dijeron muchas tonterías mías, me entran por un oído y sale por otro. El que sabe de su salud es uno mismo, el resto no. Si estoy trabajando con todos, es porque tengo el alta de todos, y mi familia es la primera”.

Boca visita a Defensa y Justicia este sábado. Foto: X

Todo indica que Boca visitará a Defensa y Justicia con Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez en el banco de suplentes, a la espera de novedades sobre la salud de su entrenador.

El Xeneize viene de empatar con Central Córdoba como local, y está cuarto en su zona del Torneo Clausura. Lleva 14 puntos en los 9 partidos que jugó, y solo se distancia por dos puntos de Unión de Santa Fe, el líder del grupo.