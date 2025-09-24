Miguel Ángel Russo, otra vez internado: no estuvo en la práctica de Boca y quedó en observación

El entrenador xeneize pasará la noche en una clínica porteña. El entrenamiento estuvo al mando de Claudio Ubeda, su ayudante de campo.

Miguel Ángel Russo en el entrenamiento de Boca. Foto: NA

Miguel Ángel Russo volvió a ser hospitalizado en un sanatorio porteño para realizarse estudios médicos programados, lo que lo obligó otra vez a ausentarse del entrenamiento de Boca.

El director técnico ya había sido internado el lunes por una deshidratación en la clínica Fleni, de donde recibió el alta a las pocas horas.

En esta ocasión, los chequeos estaban pautados de antemano, pcor lo que no se trató de una urgencia médica.

Miguel Ángel Russo. Foto: NA

Russo había dirigido la práctica del martes, pero este miércoles no estuvo presente en la práctica del primer equipo, donde el plantel se entrenó bajo las órdenes de Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez.

Lo que viene para Boca

En el plano deportivo, Boca se prepara para visitar a Defensa y Justicia el próximo sábado a las 19 en Florencio Varela, en un partido que contará con la presencia de hinchas visitantes.

Boca Juniors. Foto: NA

Edinson Cavani continúa sin evolucionar de la distensión en el psoas derecho y su participación ante el “Halcón” está prácticamente descartada, lo que obliga al cuerpo técnico a evaluar variantes ofensivas de cara a un compromiso clave en el Torneo Clausura.