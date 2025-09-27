Con un doblete de Julián Álvarez, el Atlético de Madrid goleó al Real Madrid de Franco Mastantuono

Fue 5-2 en el Metropolitano. El delantero cordobés marcó de penal y con un tiro libre perfecto. El juvenil no tuvo un gran partido: ingresó en el ST y se ganó la amarilla sobre el final.

Atlético de Madrid vs Real Madrid. Foto: REUTERS

El Atlético de Madrid goleó 5-2 al Real Madrid en el derbi madrileño disputado en el Metropolitano. Los goles los marcaron Julián Álvarez (x2) Robin Le Normand, Alexander Sorloth y Antoine Griezmann para el “Colchonero”, mientras que Kylian Mbappé y Arda Güler hicieron lo suyo para el “Merengue”.

Franco Mastantuono no tuvo un gran partido: ingresó en el ST y se ganó la amarilla sobre el final.

Atlético de Madrid vs Real Madrid. Foto: REUTERS

El primer tanto del encuentro lo marcó Le Normand, tras un gran centro de Giuliano Simeone. De manera rápida, el equipo de Xabi Alonso se levantó con pleno de efectividad en dos tiros de Mbappé y Güler.

Los de Diego Simeone marcarían el 2-2 sobre el final de la primera mitad con un cabezazo de Sorloth, inatajable para Thibaut Courtois.

En la segunda parte creció el dominio del Atlético de Madrid, que aprovechó un penal de Güler para adelantarse en el marcador a los 51′ minutos, gracias al lanzamiento de Julián Álvarez.

Julián Álvarez, Atlético de Madrid vs Real Madrid. Foto: REUTERS

El argentino cerró su doblete con un gran gol de tiro libre a los 63′ para desatar la fiesta en las tribunas “rojiblancas”, cuyos hinchas se fueron a casa más que eufóricos con el broche de oro a la goleada cerrada por Griezmann a los 93′.

De esta manera, los del “Cholo” Simeone recortaron a 6 puntos la distancia con el Real Madrid en la tabla de La Liga de España.

El resumen del clásico de Madrid