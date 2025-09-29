Malas noticias para Boca: perdería a Leandro Paredes para dos importantes partidos del Torneo Clausura

El apretado calendario del fútbol argentino y la próxima fecha FIFA ponen en jaque a Miguel Ángel Russo, que se quedaría sin su figura los primeros días de octubre.

Leandro Paredes, Boca Juniors. Foto: X @BocaJrsOficial

Tras la derrota ante Defensa y Justicia, Boca suma un nuevo dolor de cabeza: podría perder a Leandro Paredes, por lejos su el mejor jugador del equipo, para dos partidos clave del Torneo Clausura.

Leandro Paredes en el entrenamiento de Boca Foto: X @BocaJrsOficial

Es que la Selección Argentina tiene programados dos amistosos: el viernes 10 contra Venezuela en Miami y el lunes 13 ante Puerto Rico en Chicago. En ese contexto, Paredes ya fue notificado de que será convocado por Lionel Scaloni para ambos encuentros.

Qué partidos se perdería Leandro Paredes

El sábado 11 de octubre, Boca visitará nada menos que a Barracas Central, un rival directo no solo en la Zona A del campeonato local, sino en la tabla anual para la clasificación a las copas internacionales.

El volante se reintegraría al plantel de cara al duelo con Belgrano, el 19 de octubre, a contrarreloj y con el desgaste de haber disputado los amistosos con la “Albiceleste”. El cuerpo técnico deberá decidir qué rol darle para ese encuentro, ya que el Superclásico del 9 de noviembre estará en el horizonte.

Argentina vs Venezuela. Foto: REUTERS

Para el undécimo mes del año, la Selección tiene dos partidos pactados, frente a Angola e India. De todas maneras, Paredes podría priorizar el cruce ante River para luego unirse a la delegación de Scaloni.

Igualmente, se perdería la última fecha, contra Tigre, y recién volvería al “Xeneize” en los eventuales Playoffs, si es que clasifica.

Un problema en el mediocampo

El dolor de cabeza para Russo no termina en Paredes. Tanto Carlos Palacios como Williams Alarcón estarán citados para los encuentros de preparación de la “Roja”, por lo que también estarían afuera del duelo ante Barracas.

Además, si bien corre por detrás de los tres, Milton Delgado tampoco estará, dado que está jugando el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina.