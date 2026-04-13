Se confirmó la lesión que podría dejar al Cuti Romero fuera del Mundial 2026. Foto: NA.

Cristian “Cuti” Romero sufrió una lesión en el ligamento de su rodilla derecha tras un choque con un compañero durante el partido entre el Tottenham Hotspur y el Sunderland AFC.

Según trascendió, el defensor argentino estará fuera de las canchas entre 5 y 8 semanas, lo que lo deja con tiempos muy ajustados de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. El jugador abandonó el campo de juego entre lágrimas, un gesto que rápidamente encendió la preocupación en la Selección argentina.

Cuti Romero. Foto: NA.

Esta noticia cae como un baldazo de agua fría en la Selección, ya que el debut de la “Albiceleste” en el Mundial 2026 será en solo 64 días, por lo que Romero llegará recién recuperado.

Pese a la muy floja temporada que está teniendo el Tottenham, que incluso se encuentra en zona de descenso a solo seis fechas para la finalización de la Premier League, Romero siempre se mostró en un gran nivel e incluso lo trasladó a la Selección argentina, donde fue clave para las conquistas de la Copa América 2021 y 2024, además del Mundial de Qatar y la Finalissima 2022.

Alarma por el Dibu Martínez, fuera a último momento y con gestos de dolor

El arquero titular de la Selección argentina vivió una situación inesperada durante la previa del partido entre Aston Villa y Nottingham Forest por la Premier League. Martínez, que estaba confirmado como titular, mostró claras señales de molestia física durante la entrada en calor y finalmente no salió al campo de juego, decisión que tomó el cuerpo técnico encabezado por Unai Emery tras observar la incomodidad del campeón del mundo.

Dibu Martínez, arquero. Foto: REUTERS / Paul Childs

Las imágenes captadas por la transmisión televisiva mostraron al Dibu realizando movimientos con evidentes gestos de dolor, lo que derivó en su desafectación inmediata. En su lugar atajó Marco Bizot, mientras que el joven James Wright, sin debut en Primera, ocupó un lugar en el banco de suplentes. Si bien aún no hay un parte médico oficial, todo indica que se trataría de una molestia muscular, por lo que se esperan estudios médicos en las próximas horas para determinar el grado de la lesión.

Esta situación preocupa especialmente a Lionel Scaloni, teniendo en cuenta que faltan poco más de dos meses para el debut de la Albiceleste en el Mundial 2026 y que Martínez es una de las columnas del equipo tanto desde lo futbolístico como desde lo anímico.