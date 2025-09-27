Sin Russo y con Úbeda en el banco: a qué hora juega Boca contra Defensa y Justicia

El “Xeneize” visita al “Halcón” en Varela sin su entrenador, quien seguirá con la recuperación en su casa tras pasar dos noches internado.

Miguel Ángel Russo. Foto: NA

Defensa y Justicia y Boca Juniors chocan este sábado en el marco de la décima fecha del Torneo Clausura 2025. El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Norberto Tito Tomaghello y contará con el arbitraje de Jorge Baliño.

Con campañas similares, el “Halcón” está noveno y necesita ganar para meterse en zona de playoffs; mientras que el “Xeneize” marcha dos puntos por delante, pero viene de dos empates consecutivos.

Miguel Ángel Russo no estará en el banco de Boca Juniors. Foto: Manuel Cortina / SOPA Images via

Por el lado de Boca, no estará presente Miguel Ángel Russo por cuestiones de salud, por lo que en el banco de suplentes se presentará Claudio Úbeda, quien tomó mayor protagonismo en los últimos meses tras las reiteradas ausencias del entrenador de 69 años.

A pesar de haber recibido el alta este viernes tras estar dos noches internado, Russo seguirá con la recuperación en su casa. Su intención era estar en Varela, pero los médicos sugirieron que no se expusiera hasta no estar al 100%, sobre todo ante un clima adverso.

Formaciones de Defensa y Justicia vs Boca

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Damián Fernández, Lucas Ferreira, Rafael Delgado, Alexis Soto; Lucas González, Kevin Gutiérrez; Abiel Osorio, Juan Miritello, Juan Gutiérrez.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Los detalles de Defensa y Justicia vs Boca