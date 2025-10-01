Colapinto reveló su preparación para las condiciones extremas del GP de Singapur: “Un entrenamiento específico”

El argentino se acerca a una nueva carrera con Alpine, en uno de los mayores desafíos de la temporada.

Franco Colapinto. Foto: Agencia NA / X @F1

Franco Colapinto trabaja de cara a lo que será uno de los mayores desafíos de la temporada de Fórmula 1: el Gran Premio de Singapur. El integrante de Alpine buscará sus primeros puntos en condiciones extremas, por lo que requiere de una preparación especial.

El argentino recorrerá el circuito de Marina Bay por segunda vez desde que está en la Fórmula 1, aunque será la primera al mando del Alpine A525.

Franco Colapinto, piloto de Alpine. Foto: Reuters (Jennifer Lorenzini)

En charla con el sitio de la escudería francesa, Colapinto recordó la exigencia física que representa el circuito callejero, sobre todo por el calor que se padece allí.

“Singapur es sin duda una de las carreras más duras de toda la temporada. El desafío físico único lo sentí el año pasado por primera vez, así que este año me dediqué tiempo a un entrenamiento específico para el calor con el fin de prepararme para las condiciones extremas”, recordó el ex Williams sobre su primera experiencia en dicho país. En aquella oportunidad, finalizó la carrera 11°.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur 2024. Foto: Reuters.

El trazado tiene un total de 4.927 metros y 19 curvas, por lo que también pone a prueba la destreza de los pilotos. “El circuito en sí es muy divertido para manejar. Es rápido, con muchas combinaciones técnicas de curvas y, por lo general, las carreras son bastante buenas”, comentó el argentino.

Incluso recordó su inició en el Gran Premio de Singapur 2024, considerada su mejor largada por muchos especialistas. “Tuve un comienzo interesante en la carrera del año pasado llegando a la curva 1, muy, muy tarde en la frenada”, apuntó. Y agregó: “Competir bajo las luces siempre es una experiencia increíble y la ciudad es un lugar hermoso que tenemos la suerte de poder visitar”.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur. Foto: @francolapinto.

Corre Colapinto: los horarios y el cronograma del Gran Premio de Singapur 2025

Viernes 3 de octubre

Prácticas Libres 1: 06.30 a 07.30 horas

Prácticas Libres 2: 10.00 a 11.00 horas

Sábado 4 de octubre

Prácticas Libres 3: 06.30 a 07.30 horas

Clasificación: 10.00 a 11.00 horas

Domingo 5 de octubre