No es Colapinto: confirmaron a otro joven piloto para la temporada 2026 de Fórmula 1

Uno de los conductores que debutó en 2025 fue confirmado por el jefe de su equipo para el próximo año.

Fórmula 1 2025. Foto: REUTERS

La parte final de la temporada en Fórmula 1 hace crecer los rumores sobre posibles movimientos y contrataciones. En este contexto, restan confirmarse algunos nombres para el 2026, como ocurre con Franco Colapinto.

En las últimas horas, se confirmó la presencia de otro joven piloto en la parrilla para la próxima temporada. Más allá de que no hubo anuncio oficial, uno de los jefes de equipo afirmó que una de las mayores promesas de la categoría seguirá en la F1 durante el siguiente año.

Cambios en los autos de Fórmula Uno para 2026. Foto: REUTERS

En la previa del Gran Premio de Singapur, Toto Wolff, jefe de equipo de Mercedes, se refirió al futuro de Kimi Antonelli en la Fórmula 1. A pesar de que su contrato finaliza en diciembre 2025, fue respaldado por el directivo.

Durante una entrevista con Sky Sports, Wolff no dudó: “Las especulaciones sobre Alpine y Williams son un completo disparate. Se quedará aquí en 2026 al 100%”.

Kimi Antonelli. Foto: REUTERS/Bruna Casas

Cabe mencionar que la temporada de Antonelli fue de mayor a menor, hasta el momento. A pesar de lograr un podio y conseguir buenos resultados en la primera parte del calendario, mermó su rendimiento y tuvo varios choques por los que se llevó distintos cuestionamientos.

De todos modos, hubo un apoyo concreto de Toto Wolff de cara a las últimas carreras del año en la Fórmula 1. Incluso en el Gran Premio de Singapur busca seguir por la senda positiva a la que regresó en Bakú, donde finalizó la carrera en el 4° puesto.

Toto Wolff, director de equipo de Mercedes. Foto: Reuters.

Pilotos confirmados en Fórmula 1 para 2026

Ferrari : Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

McLaren : Lando Norris y Oscar Piastri.

Aston Martin : Fernando Alonso y Lance Stroll.

Haas : Oliver Bearman y Esteban Ocon.

Williams : Alexander Albon y Carlos Sainz.

Audi-Sauber : Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto.

Cadillac : Sergio Pérez y Valtteri Bottas.

Red Bull : Max Verstappen.

Alpine : Pierre Gasly.

Mercedes: Kimi Antonelli.

Los nombres que faltan por definir son la dupla de Racing Bulls, actualmente con Liam Lawson e Isack Hadjar, el espacio en Alpine que podría completar Franco Colapinto, el acompañante de Max Verstappen en Red Bull, actualmente Yuki Tsunoda, y el principal de Mercedes, que todo apunta que será George Russell.