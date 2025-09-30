¿Una nueva chance para Colapinto?: el movimiento en una escudería de Fórmula 1 que lo podría beneficiar

El argentino aguarda novedades sobre su futuro, mientras se rumorean movimientos en distintos equipos, algo que lo podría favorecer.

Franco Colapinto, piloto de Alpine. Foto: Reuters (Jennifer Lorenzini)

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 es, por ahora, una incógnita. Su contrato con Alpine finaliza en diciembre de 2025, por lo que no está garantizada su presencia en la próxima temporada. En este contexto, se rumorea un movimiento en otro equipo que lo podría ayudar.

Las versiones tienen que ver con Williams, el equipo con el que el argentino debutó en F1 durante 2024. Actualmente, posee su dupla con Alexander Albon y Carlos Sainz, ambos con contratos para participar de la próxima temporada.

Alex Albon y Franco Colapinto. Foto: NA.

Sin embargo, el 2027 es un misterio y podría haber movimientos, según publicó el sitio especializado MotorSport. Albon podría buscar revancha en Red Bull, luego de un paso poco exitoso por la escudería, que lo llevó a ser despedido.

“Albon podría ser una opción en 2027, pero no es seguro que no lo sea para la próxima temporada“, indica el sitio sobre el posible regreso del tailandés al equipo. Justamente, la publicación menciona que “el deseo de Albon es de tomarse una gran revancha”.

Alex Albon comenzó su carrera en Fórmula 1 en Toro Rosso, en 2019. Sin embargo, tuvo un rápido ascenso a Red Bull a mitad de año, para reemplazar a Pierre Gasly. Hasta finales de 2020, fue el compañero de Max Verstappen, donde el neerlandés fue claramente superior.

Alex Albon fue compañero de Franco Colapinto en Williams. Foto: Reuters

Luego, fue reemplazado por Checo Pérez y durante todo el 2021 cumplió el rol de piloto de reserva, sumando kilómetros en el simulador. Finalmente, en 2022 desembarcó en Williams, la escudería inglesa de la que todavía forma parte.

Si bien resulta una pieza clave para la planificación del 2026, Alex Albon podría dejar el equipo para tomarse una revancha personal. Esto podría beneficiar de alguna manera a Franco Colapinto, más allá de su situación contractual.

James Vowles y Franco Colapinto. Foto: X @WilliamsRacing

Cabe recordar que el argentino está en Alpine luego de que fuera cedido por parte de Williams durante cinco temporadas. En caso de liberarse un asiento, podría haber negociaciones para desembarcar nuevamente en la escudería inglesa, aunque sería para la temporada 2027.

Un punto a su favor es la figura de James Vowles, jefe del equipo, quien tiene grandes elogios para Franco Colapinto. Además de ser el directivo que lo eligió para ascender a Fórmula 1, siempre destaca su talento cada vez que le preguntan por él.