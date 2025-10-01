La figura del Mundial Sub 20 que eligió a Estados Unidos sobre Argentina: de pelearse con Mascherano a meter un hat-trick

Hijo de mendocinos pero nacido en Miami, viene de meterle tres goles en la paliza 9-1 de su selección a Nueva Caledonia.

Benjamín Cremaschi, jugador de la Selección sub 20 de Estados Unidos. Foto: Instagram @benjacremaschi

Benjamín Cremaschi es un nombre conocido por los argentinos debido a que supo ser un buen socio de Lionel Messi en el Inter Miami. Si bien ya fue cedido al Parma de Italia, su apellido sigue resonando en el país que no eligió representar.

En esta ocasión, Cremaschi fue noticia tras ser figura con tres tantos y dos asistencias en la goleada por 9-1 de Estados Unidos ante Nueva Caledonia, por el Mundial Sub 20 que se disputa en Chile.

Benjamín Cremaschi, la figura de Estados Unidos en el Mundial Sub 20. Foto: Instagram @benjacremaschi

Es que el nacido en Florida, Estados Unidos, tiene padres mendocinos y una historia atravesada por la doble nacionalidad. Tanto que también tuvo un breve paso por la Sub 20 de Argentina.

En ese momento, 2022, fue convocado por Javier Mascherano para que integre la pre-lista para jugar el Sudamericano. Finalmente, no ingresó en la lista definitiva y, desde aquella decisión, su rodaje en la Albiceleste decreció notoriamente. Esto terminó siendo decisivo para que su corazón se decante por la nación norteamericana.

Quién es Benjamín Cremaschi y cómo fue su pelea con Javier Mascherano

Nacido en Miami en 2005, hijo de argentinos, creció entre la cultura estadounidense y la pasión futbolera albiceleste. Su padre, Pablo, fue jugador de rugby de Los Pumas, y su madre, Jimena Lara, también tiene raíces bien marcadas. Ese cruce cultural lo convirtió en un jugador con una identidad dividida, que finalmente terminó eligiendo a Estados Unidos.

Por esta decisión, Cremaschi parece vivir un presente inmejorable y asoma como una de las figuras del certamen mundialista. Pero, curiosamente,esto se da después de una conflictiva salida de Inter Miami, con una pelea incluida con Mascherano. “Me da bronca, quiero jugar, es lo más importante para mí. Quiero jugar en un nivel muy alto, y eso es con la suma de minutos. He jugado poco en estos últimos partidos, no creo que sea por mi nivel, porque me siento bien. Imagino que será por otras cosas“, dijo a mediados de año, cuando su futuro parecía alejarse del conjunto de la MLS.

El ingreso de Lionel Messi por Benjamín Cremaschi. Foto: Reuters.

Respecto de Mascherano, el mediocampista no se guardó nada y señaló estar confundido por las decisiones del DT partido a partido: "En el momento no sabés de qué vas a jugar. Voy a los partidos y no tengo idea dónde jugaré. Este año tuvimos varias lesiones y suspensiones y por eso cubrí varias posiciones, pero prepararse en la posición que jugaré es imposible. Cuesta mentalmente a veces“.

Ahora, Cremaschi milita en el Parma, club al que fue cedido a préstamo hasta mediados del año próximo, con una opción de compra de cerca de 4.5 millones de euros.