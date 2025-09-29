Con un arbitraje polémico, la Selección Argentina le ganó a Cuba en su debut en el Mundial Sub 20 de Chile

Fue 3-1 en el Estadio Elías Figueroa Brander gracias al doblete de Alejo Sarco y los goles de Ian Subiabre y Karel Pérez. Santiago Fernández fue expulsado en el conjunto de Diego Placente, que utilizó dos tarjetas verdes.

Argentina vs Cuba por el Mundial Sub 20. Foto: X @Argentina

La Selección Argentina le ganó 3-1 Cuba por la primera fecha del Grupo D del Mundial Sub 20 disputado en Chile. Los goles en el Estadio Elías Figueroa Brander los marcaron Alejo Sarco (x2), Ian Subiabre y Karel Pérez. La “Albiceleste” sufrió la temprana expulsión de Santiago Fernández.

El conjunto de Diego Placente se puso rápidamente en ventaja. A los tres minutos del primer tiempo, Maher Carrizo tiró un centro raso y Sarco remató para el 1-0 argentino.

Argentina vs Cuba por el Mundial Sub 20. Foto: X @Argentina

La primera polémica de la noche llegaría a los 9′, cuando el árbitro Muhammad Nazmi bin Nasaruddin expulsó a Fernández por una supuesta falta contra Alessio Raballo.

Placente pidió la revisión al sacar la tarjeta verde, pero el juez malasio mantuvo su polémica decisión. El DT argentino volvería a usar su opción para la revisión del VAR a los 20′ tras un claro penal del arquero Yurdy Hodelin. Tras la revisión, el colegiado dispuso que no hubo infracción.

Pese a la desventaja numérica, Argentina estiraría el marcador a los 40′. Dylan Gorosito lanzó un centro preciso a la cabeza de Sarco, que estampó su doblete.

Argentina vs Cuba, por el Mundial Sub 20 Foto: X @Argentina

En el segundo tiempo, la “Albiceleste” buscó mantener el resultado, haciendo un gran esfuerzo físico por el hombre de menos.

El sacrificio tuvo su recompensa: a los 89′ Ian Subiabre selló el 3-1 final tras una gran jugada individual de Tomás Pérez.

De esta manera, el conjunto de Diego Placente consiguió un valioso triunfo en el debut mundialista por el Grupo D, que comparte con Australia e Italia.

Cuándo vuelve a jugar Argentina en el Mundial Sub 20 Chile 2025

1 de octubre : Argentina vs. Australia, a las 20:00, en el estadio Elías Figueroa Brander

4 de octubre: Argentina vs. Italia, a las 20:00, en el estadio Elías Figueroa Brander

El resumen de Argentina vs Cuba