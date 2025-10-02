Gracias a un golazo de Maxi Salas, River le gana a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina

Todos los detalles de un clásico con un condimento especial no solo por lo que está en juego, sino también por la saña de los hinchas académicos contra Salas. En vivo.

Maxi Salas, autor de un gol frente a Racing. Foto: X @Copa_Argentina

Racing Club y River Plate se juegan el último lugar en las semifinales de la Copa Argentina en el estadio Gigante de Arroyito, con arbitraje de Hernán Mastrángelo.

62’: partido demorado Hinchas de Racing tiraron bengalas contra el campo de juego.

60′: Racing intenta sin mucha claridad y River espera un contragolpe letal El partido no tiene el mismo ritmo que en el primer tiempo y Racing no consigue llegar con precisión al arco de Franco Armani.

¡Arranca el segundo tiempo en el Gigante de Arroyito!

Las estadísticas más destacadas de los primeros 45 minutos

Las fotos del primer tiempo entre River y Racing Facundo Colidio y Bruno Zuculini. Foto: X @Copa_Argentina Santiago Solari y Marcos Acuña. Foto: X @Copa_Argentina

¡Se terminó el primer tiempo! River Plate le gana 1-0 a Racing Club tras el gol de Maximiliano Salas al minuto 4 de partido.

El Gigante de Arroyito, explotado a la espera de conocer al último semifinalista de la Copa Argentina Un marco excepcional en el Gigante, entre Racing y River. Video: X @Copa_Argentina

30′: partidazo en Rosario El encuentro es muy entretenido. Mientras que Racing busca dominar el partido y acumula situaciones de gol que no puede concretar, River muestra los dientes con su jerarquía y también tiene chances para aumentar el marcador.

Maxi Salas, el dueño de todas las miradas en el Gigante de Arroyito Apenas cuatro minutos después de que los hinchas de Racing le dedicaran un cántico, “El que no salta es un traidor”, Salas se despachó con un zurdazo que puso a River por encima del marcador. Salas, autor de un gol en la victoria parcial de River. Foto: X @Copa_Argentina