El arquero argentino que pedirá la nacionalidad brasileña y podría ser convocado a la selección de ese país

La figura del Flamengo, que pretende extender su contrato con el club hasta 2028, podría estar disponible para ser citado por Carlo Ancelotti de cara al Mundial 2026.

¿Cómo formará la Selección de Brasil ante Argentina? Foto: Instagram/@vinijr.

Uno de los jugadores más destacados del fútbol brasileño en esta temporada es Agustín Rossi, el arquero del Flamengo que podría ser citado por la Selección de Brasil en caso de conseguir la ciudadanía de ese país.

Tras ser un actor fundamental en la última tanda de penales de la Copa Libertadores frente a Estudiantes para obtener la clasificación de su equipo a las semifinales, los dirigentes del Flamengo pretenden extender su contrato hasta 2028, plazo en el cual el arquero busca en ese plazo conseguir la ciudadanía brasileña.

Agustín Rossi, arquero de Flamengo. Foto: Reuters (Diego Vara)

El argentino tiene el apoyo total del club para este trámite, lo que supone una mayor agilidad en los tiempos burocráticos. Al mismo tiempo, si obtiene la ciudadanía brasileña, puede ser seleccionado como jugador de la Verdeamarela y estar disponible al llamado de Ancelotti.

Los requisitos para obtener la ciudadanía de Brasil

Según el artículo 65 de la Ley de Migración 13.445 de Brasil, los requisitos para obtener la ciudadanía en el país son: tener capacidad civil según la ley brasilera, haber residido en territorio nacional por un período mínimo de 4 años, hablar en portugués y no tener condena penal ni estar rehabilitado según los términos de la ley.

Por qué Agustín Rossi podría jugar para la Selección de Brasil

La posibilidad de que Agustín Rossi defienda la portería de la selección brasileña cobró fuerza tras los recientes cambios en la normativa de la FIFA sobre elegibilidad de jugadores.

La reforma introducida por la FIFA en 2020 establece que un jugador puede cambiar de selección si, antes de cumplir los 21 años, disputó un máximo de tres partidos oficiales con la selección absoluta y no participó en ningún encuentro de la Copa Mundial. Este ajuste normativo amplió las opciones para quienes, por diversas circunstancias, no lograron consolidarse en su selección de origen y buscan nuevas oportunidades internacionales.

Agustín Rossi podría jugar en la Selección de Brasil. Foto: REUTERS

En el caso de Rossi, su historial con la selección argentina resulta determinante. El arquero, actualmente en el Flamengo, fue convocado para un partido oficial de las eliminatorias rumbo al Mundial 2022 frente a Bolivia en septiembre de 2021, cuando tenía 26 años. No obstante, aunque formó parte de la convocatoria, no llegó a ingresar al campo de juego durante ese encuentro.

De este modo, la situación de Rossi se ajusta a los criterios actuales: al no haber sumado minutos oficiales con la selección argentina en partidos que limiten su elegibilidad, y si logra obtener la ciudadanía brasileña, el arquero podría ser convocado y representar a la selección de Brasil en competiciones internacionales.