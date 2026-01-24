El estadio de última generación que planea Flamengo. Foto: Bolavip.

Flamengo, el campeón de la Copa Libertadores 2025, avanza en la construcción de un estadio de última generación, que será similar al emblemático Wembley (Inglaterra) o al Santiago Bernabeú, la casa del Real Madrid.

El “Mengão”, que no posee cancha propia y desde hace 75 años hace de local en el histórico Maracaná, invertirá 580 millones de dólares en esta megaproyecto. El club ya adquirió los terrenos del viejo gasómetro de Río de Janeiro, con 86 mil metros cuadrados, que pertenecían a Caixa.

El estadio de última generación de Flamengo tendrá una capacidad para 72.000. Foto: Bolavip.

Si bien la ubicación exacta todavía se ajusta por cuestiones logísticas, el diseño prioriza la accesibilidad y la integración urbana. Asimismo, la nueva casa del Flamengo mantendrá una capacidad para 72.000 espectadores, 6.000 menos que el Maracaná.

Los obstáculos de la construcción del nuevo estadio de Flamengo

La construcción de este megaestadio no comenzará antes de 2031, debido a obstáculos claves como la reubicación de una subestación de gas que ocupa gran parte del terreno previsto.

Se estima un plazo de obra de tres años, lo que apunta a una inauguración en 2034, un retraso respecto al plan original de 2029, pero necesario para garantizar seguridad y viabilidad en el proyecto.

El estadio de última generación de Flamengo podría estar listo para 2034. Foto: Bolavip.

El presupuesto total asciende a 3.100 millones de reales brasileños, con 410 millones de dólares destinados solo al estadio y sus áreas adyacentes. Este incremento del 66% sobre el estimado inicial refleja una planificación realista y respaldada por consultorías como FGV y RRA.

Estadios ecológicos y modernos en América Latina

Además de avanzar en la construcción de estadios, América Latina también está adoptando prácticas sostenibles en sus diseños. Se espera que el nuevo estadio del Flamengo incorpore tecnologías ecológicas, como paneles solares y sistemas de recolección de agua de lluvia, para minimizar su impacto ambiental.

El proyecto causó un gran interés entre los inversores internacionales, lo que podría abrir la puerta a futuras colaboraciones en el ámbito deportivo en la región. La participación de empresas alemanas en la construcción también sugiere un enfoque en la calidad y durabilidad de la infraestructura.

Los 5 estadios con mayor capacidad en América Latina