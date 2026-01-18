La Selección Argentina en la Copa Pelé. Foto: Archivo

Hace 39 años se disputó el primer Mundial senior de fútbol. La final se jugó el 18 de enero de 1987 y enfrentó a la Selección Argentina nada menos que contra Brasil, el local y artífice del torneo. El conjunto “albiceleste”, con Carmelo Faraone (fue DT de Boca, San Lorenzo y Ferro, entre otros) como entrenador y figuras como Roberto Mouzo, Miguel Brindisi y Carlos Babington, se adjudicó el torneo tras ganar el clásico 1-0 en el Estadio Pacaembú. Pero, ¿de qué se trató aquella competencia que sería recordada como la “Copa Pelé”?

El formato consistía en juntar a futbolistas ya retirados en el marco de una “mini” Copa del Mundo o Mundial de Séñores. Además de los finalistas, de la primera edición participaron Alemania Federal, Italia y Uruguay, selecciones que aportaron estrellas de la talla de Gerd Muller, Fernando Morena, Ildo Maneiro, Uwe Seeler, Fachetti y Cuccurredu.

La Selección Argentina en la Copa Pelé. Foto: Archivo

El revuelo en Brasil fue total. El rating en las transmisiones de la red TV Bandeirantes explotaba al igual que las tribunas cuando jugaba el local, ya que significaba la vuelta a la actividad de Pelé a sus 46 años luego de su despedida de la “Canarinha” en 1971. Además de a “O Rei”, el local presentaba nombres como Rivelino, Jairzinho, Edú, Darío o Teodoro.

Cómo fue el Mundial que la Selección Argentina le ganó a la Brasil de Pelé

El torneo era un pentagonal de todos contra todos. Al terminar la liguilla, los dos primeros se enfrentarían en una final para definir al campeón. El debut de la Selección Argentina fue empate 1-1 ante Alemania Federal. Luego, le ganó a Brasil 3-1, perdió 2-1 con Italia y cerró con goleada a Uruguay por 4-0.

Las tres selecciones sudamericanas terminaron empatadas en puntos, pero el partido definitorio lo jugaron la “Albiceleste” y la “Canarinha” debido a que tenían mejor diferencia de gol que el combinado uruguayo.

Argentina campeón de la Copa Pelé. Créditos del video: TV Bandeirantes/ YouTube @jogosdobrasil

La final generó una gran expectativa debido al choque de titanes, a tal punto que se jugó en el Pacaembú de San Pablo ante 50 mil espectadores. Brasil salió a buscar el partido, pero en frente se encontró con un los reflejos y la seguridad de Carlos “Batman” Buttice.

El gol de la Argentina llegó en el segundo tiempo, cuando el mendocino Darío Felman aprovechó un error de la defensa brasileña, eludió al arquero rival y selló el 1-0 para alzarse con la Copa Pelé.

Cabe recordar que el fútbol argentino venía de celebrar el Mundial de México 86 alcanzado por Diego Maradona y compañía, situación que sumaba un poco más de dolor a los hinchas cariocas.

El torneo tuvo cinco ediciones más, hasta 1995: Brasil sería campeón 4 veces seguidas e Italia se quedaría con una. Por su parte, la “Albiceleste” obtendría dos subcampeonatos, aunque se llevó el oro en el más importante, ese “Mundial olvidado” que tuvo nada menos que a Pelé en frente.