Franco Colapinto no pasó de la Q1 y largará 18° en el Gran Premio de Singapur

El argentino tuvo una buena vuelta pero no logró mejorarla en el giro decisivo, por lo que no logró avanzar a Q2. La noticia para destacar es que largará delante se Pierre Gasly, su compañero en el equipo Alpine.
sábado, 4 de octubre de 2025, 13:22
Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur.
Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur. Foto: EFE

Franco Colapinto no pudo superar la Q1 y largará 18° este domingo en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1.

El argentino logró un tiempo de 1:30.982 que le permitió quedar solamente delante de Esteban Ocon (Haas) y de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien largará último.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur.
Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur. Foto: EFE

El argentino había logrado una buena vuelta, que le permitió quedar dentro de los primeros 10, pero en el giro decisivo no pudo mejorar su tiempo y quedó fuera de la Q2.

En tanto, George Russell (Mercedes) sorprendió al quedarse con la pole position por delante de Max Verstappen (Red Bull), segundo a 182 milésimas, y Oscar Piastri (McLaren), tercero a 366.

Así largarán este domingo

  1. George Russell
  2. Max Verstappen
  3. Oscar Piastri
  4. Kimi Antonelli
  5. Lando Norris
  6. Lewis Hamilton
  7. Charles Leclerc
  8. Isack Hadjar
  9. Oliver Bearman
  10. Fernando Alonso
  11. Nico Hulkenberg
  12. Alexander Albon
  13. Carlos Sainz
  14. Liam Lawson
  15. Yuki Tsunoda
  16. Gabriel Bortoleto
  17. Lance Stroll
  18. Franco Colapinto
  19. Esteban Ocon
  20. Pierre Gasly