Franco Colapinto no pasó de la Q1 y largará 18° en el Gran Premio de Singapur
El argentino tuvo una buena vuelta pero no logró mejorarla en el giro decisivo, por lo que no logró avanzar a Q2. La noticia para destacar es que largará delante se Pierre Gasly, su compañero en el equipo Alpine.
Franco Colapinto no pudo superar la Q1 y largará 18° este domingo en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1.
El argentino logró un tiempo de 1:30.982 que le permitió quedar solamente delante de Esteban Ocon (Haas) y de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien largará último.
El argentino había logrado una buena vuelta, que le permitió quedar dentro de los primeros 10, pero en el giro decisivo no pudo mejorar su tiempo y quedó fuera de la Q2.
En tanto, George Russell (Mercedes) sorprendió al quedarse con la pole position por delante de Max Verstappen (Red Bull), segundo a 182 milésimas, y Oscar Piastri (McLaren), tercero a 366.
Así largarán este domingo
- George Russell
- Max Verstappen
- Oscar Piastri
- Kimi Antonelli
- Lando Norris
- Lewis Hamilton
- Charles Leclerc
- Isack Hadjar
- Oliver Bearman
- Fernando Alonso
- Nico Hulkenberg
- Alexander Albon
- Carlos Sainz
- Liam Lawson
- Yuki Tsunoda
- Gabriel Bortoleto
- Lance Stroll
- Franco Colapinto
- Esteban Ocon
- Pierre Gasly