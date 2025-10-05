Franco Colapinto apuntó contra Alpine tras el GP de Singapur: “El auto es inmanejable”

“Hice lo mejor que pude en cada momento, pero no sale nada. Una carrera mala y muy lenta”, analizó el piloto argentino.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur. Foto: REUTERS

A pesar de su buena carrera en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1, Franco Colapinto se mostró enojado por no poder lograr mejores puestos en la grilla y apuntó contra Alpine, afirmando que “el auto es inmanejable”.

“Una carrera muy frustrante. Le pongo mucha garra, pero no sale nada y vamos muy despacio. Por momentos es inmanejable el auto y no entiendo bien por qué vamos tan lento”, indicó el piloto argentino en declaraciones a la prensa.

“Hice lo mejor que pude en cada momento, pero no sale nada. Una carrera mala y muy lenta”, analizó Colapinto, que terminó en la 16° posición.

La carrera se la llevó Russell y McLaren se consagró en el campeonato de constructores

George Russell (Mercedes), que había salido desde la “pole”, logró su quinta victoria en la F1 -la segunda del año- al ganar por delante del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y de otro inglés, Lando Norris (McLaren).

Al equipo que dirige el italiano Andrea Stella le bastaba con sumar trece puntos para asegurar la repetición del título logrado el año pasado. Con el tercer puesto de Norris y el cuarto de Piastri superó con creces esa marca (capturó 27 unidades entre ambos) y festejó un nuevo éxito para la escudería de Woking a falta de seis carreras.

McLaren ganó su primer título de escuderías en 1974 y festejó el segundo diez años después. Y antes de los de esta temporada y la anterior, ganó el Mundial de constructores en 1985, capturó cuatro coronas seguidas -entre 1988 y 1991- y otra más en 1998.