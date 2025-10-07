Franco Colapinto emuló su “Divebomb” en el GP de Singapur 2024 y la Fórmula 1 destacó los tiempos de su veloz reacción

El piloto de Alpine tuvo una destacada actuación al inicio de la carrera con una maniobra que recordó su temporada debut con Williams en el circuito callejero de Marina Bay. Tras ello, la F1 resaltó el labor del joven pilarense. Las imágenes de las comparaciones.

Franco Colapinto en el GP de Singapur 2025 de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

Es una realidad que Alpine es la peor escudería en la actual temporada de la Fórmula 1, ya que marcha última en el Campeonato de Constructores con tan solo 20 puntos, todos aportados por Pierre Gasly.

A pesar de ello, Franco Colapinto siempre encuentra alguna manera para ser noticia en la F1. Esta vez, el piloto argentino fue destacado por su increíble velocidad de reacción al inicio del Gran Premio de Singapur.

La veloz reacción de Franco Colapinto al inicio del GP de Singapur 2025. Créditos: X @F1

La cuenta oficial de la F1 resaltó que Franco tuvo un tiempo de reacción mejor que Gabriel Bortoleto (Kick Sauber). El argentino demoró 0.29 segundos en salir tras la luz verde y su par brasileño 0.37 segundos.

En esas milésimas de segundos, Colapinto eligió la parte sucia para llegar en ventaja al giro de apertura, demorando 5.23 segundos en pasar de 0 a 200 kilómetros por hora contra los 5.32 segundos de Bortoleto.

Franco Colapinto en el GP de Singapur 2025 de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

“¡Esas largadas de Franco Colapinto y Gabi Bortoleto en Singapur!“, destacó el perfil oficial de la máxima categoría del automovilismo sobre el ”Duelo de Sudamericanos” en el circuito callejero de Marina Bay.

En las imágenes onboard de ambos pilotos, se puede apreciar como el joven pilarense logra adelantar a Bortoleto, Lance Stroll (Aston Martin) y Yuki Tsunoda (Red Bull), después de las dos primeras curvas iniciales.

Franco Colapinto en el GP de Singapur 2025 de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

A pesar de esas tres posiciones de adelantamiento que logró al inicio de la carrera, Colapinto no aguantó el ritmo y finalizó décimo sexto, misma posición en la que largó tras las sanciones a Carlos Sainz y Alex Albon, en la qualy.

“El año pasado me mostraba más y podía hacer buenas largadas como la de hoy. Hoy, solamente... muy lento, muy despacio, lejos de los demás. Es una carrera muy larga y muy frustrante cuando te pasan todos y no podes hacer nada“, declaró Franco.

La “Divebomb” de Colapinto en el GP de Singapur con Williams en 2024

Los fanáticos de la Fórmula 1 y quienes siguen atentamente cada paso de Colapinto seguramente recordaron aquella memorable maniobra de Franco a bordo de su Williams en el Gran Premio de Singapur 2024.

Aquella largada del joven pilarense fue muy similar a la que hizo este domingo a bordo de su Alpine: velocidad de reacción, parte sucia de la pista e interior de la primera curva para avanzar también tres posiciones.

La increíble largada de Franco Colapinto en el GP de Singapur 2024. Créditos: X @F1

En ese momento, su excompañero de equipo, Alex Albon, expresó por la radio que Colapinto había hecho una “Divebomb”, un adelantamiento desde muy lejos que puede provocar una situación de peligro en la pista.

A pesar del reclamo del tailandés, los comisarios de la carrera no emitieron ningún tipo de sanción al pilarense, quien terminó undécimo y, tras el GP, fue comparado con una histórica cita de Ayrton Senna: “Si ves un hueco y no vas por él, no eres un piloto de carreras“.