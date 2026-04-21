El histórico Mercedes W196 de Juan Manuel Fangio, conocido como "Flecha de Plata", que conducirá Franco Colapinto. Foto: Reuters (Timm Reichert)

La historia del automovilismo argentino volverá a latir en el corazón de la ciudad. En una exhibición que promete convertirse en uno de los grandes eventos del año, Franco Colapinto será el encargado de conducir una verdadera joya sobre ruedas: el mítico Mercedes-Benz W196, el mismo modelo con el que Juan Manuel Fangio marcó una era en la Fórmula 1.

Mercedes W196 en Palermo: la joya de Fangio que manejará Franco Colapinto

El auto que se exhibirá en Buenos Aires es una réplica artesanal de la legendaria “Flecha de Plata” con la que Fangio se consagró campeón del mundo en 1954 y 1955. Este modelo revolucionó la categoría por su diseño aerodinámico y su avanzada ingeniería, convirtiéndose en uno de los monoplazas más influyentes de la historia.

El mítico Mercedes-Benz W196, el mismo modelo con el que Juan Manuel Fangio marcó una era en la Fórmula 1. Foto: Reuters (Christine Uyanik)

La unidad original alcanzó cifras récord en subastas internacionales (más de 51 millones de euros), mientras que la réplica que girará en Palermo forma parte de una colección privada y actualmente se encuentra en el Museo Fangio. Su construcción demandó entre cuatro y cinco años de trabajo, respetando casi en su totalidad el diseño original.

Exhibición de Fórmula 1 en Buenos Aires: un histórico cruce entre Fangio y Colapinto

Aunque mantiene la estética y estructura del modelo original, la réplica incorpora un motor Mercedes más moderno, ya que los materiales utilizados en los años 50 (como el titanio y el magnesio) hoy son prácticamente imposibles de replicar. Aun así, el vehículo conserva su esencia y puede alcanzar los 250 km/h, aunque en la exhibición se moverá a baja velocidad por seguridad.

El Mercedes W196 que se exhibirá en Buenos Aires es una réplica artesanal de la legendaria “Flecha de Plata” de Fangio. Foto: Reuters (Christine Uyanik)

La elección de un modelo descubierto permitirá al público ver de cerca a Colapinto al volante, generando una postal cargada de simbolismo: el presente y el futuro del automovilismo argentino unidos en una misma escena. La combinación entre la leyenda de Fangio y la proyección internacional del joven piloto despierta una enorme expectativa.

Más que una exhibición, será un homenaje en movimiento. Un momento único donde la historia vuelve a rodar y el futuro empieza a tomar forma ante los ojos de los fanáticos del automovilismo argentino.