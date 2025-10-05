Fórmula 1: cuándo vuelve a correr Franco Colapinto tras el Gran Premio de Singapur

El piloto de Alpine tendrá una semana de descanso antes de volver a competir en el Gran Premio de Estados Unidos, donde sumó puntos en su temporada debut con Williams Racing.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Athit Perawongmetha)

Luego del Gran Premio de Singapur, que tuvo como ganador a George Russell (Mercedes), los fanáticos de la Fórmula 1 ya se preguntan: “¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto?”.

La respuesta al interrogante causará cierta ansiedad, ya que el piloto argentino volverá a correr recién el domingo 19 de octubre, cuando se lleve a cabo el GP de Estados Unidos (Austin), a partir de las 16:00.

Dicha carrera será la segunda de tres que se disputan en territorio estadounidense. Previamente, se corrió el Gran Premio de Miami y, luego, restará el Gran Premio de Las Vegas.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Athit Perawongmetha)

El GP de Estados Unidos, que se desarrollará del viernes 17 al domingo 19 de octubre, se llevará a cabo en el Circuito de las Américas, donde Colapinto finalizó décimo en su temporada debut con Williams Racing.

Durante aquella competición, el joven pilarense realizó un increíble sobrepaso a Fernando Alonso (Aston Martin), que luego fue elegido como el mejor de la carrera, por parte de los fanáticos.

De esta manera, el actual piloto de Alpine buscará sumar sus primeros puntos en la escudería francesa, con la cual todavía no sumó unidades tras su regreso a la F1 reemplazando a Jack Doohan.

Fórmula 1: el calendario completo de 2025

19 de octubre : Gran Premio de Estados Unidos (Austin)

26 de octubre : Gran Premio de México

9 de noviembre : Gran Premio de Brasil (San Pablo)

22 de noviembre : Gran Premio de Las Vegas

30 de noviembre : Gran Premio de Qatar (Lusail)

7 de diciembre: Gran Premio de Abu Dhabi (Yas Marina)

Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Jeremy Lee)

Las posiciones del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1