Preocupación en Boca por la salud de Miguel Ángel Russo: “Está grave”

El entrenador no estuvo presente durante los últimos partidos del “Xeneize” quedando el equipo a cargo de su ayudante de campo y mano derecha, Claudio Úbeda.

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors. Foto: NA

La salud de Miguel Ángel Russo mantiene en vilo al mundo Boca. El entrenador de 69 años mantiene reposo domiciliario tras ser internado y dado de alta hace ya dos semanas.

Si bien Russo abandonó el Sanatario Fleni, donde se encontraba internado por un cuadro de deshidratación y valor altos de bilirrubina, en el “Xeneize” todavía preocupa el delicado estado de salud del DT.

Miguel Ángel Russo. Foto: NA

El ex entrenador de Rosario Central no estuvo presente durante los últimos partidos de Boca, incluyendo la reciente victoria 5-0 ante Newell’s Old Boys el domingo, quedando el equipo a cargo de su ayudante de campo y mano derecha, Claudio Úbeda.

En las últimas horas, el periodista Leandro “Tato” Aguilera señaló que Russo “está con internación domiciliaria, estuvo al tanto en la previa del partido desde su casa”.

Y afirmó: “Su situación es difícil, delicada, está débil, está grave”.

Juan Román Riquelme y Miguel Ángel Russo. Foto: X

La postura de Boca

Mientras tanto, en Brandsen 805 aguardan por la evolución de su estado, que generó múltiples mensajes de apoyo y preocupación en el ambiente deportivo.

Desde la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme dejaron en claro que la prioridad absoluta del club es la recuperación de Miguel, cuyo regreso a la actividad no tiene una fecha definida.