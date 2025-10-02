Riquelme se refirió a Russo en medio de la preocupación por su salud: qué dijo el presidente de Boca

El presidente del Xeneize se expresó durante una entrevista acerca del entrenador, que no estuvo al frente del equipo en el último partido por cuestiones médicas.

Juan Román Riquelme y Miguel Ángel Russo. Foto: X

Juan Román Riquelme, presidente de Boca, brindó una entrevista en medio de la controversia por la salud de Miguel Ángel Russo. El mandatario hizo una referencia al entrenador, ya que mencionó que está conforme con su trabajo, más allá de que no dio detalles acerca de su estado.

El exfutbolista destacó la mejora en el rendimiento del Xeneize en las últimas fechas, donde responsabilizó a Russo por este cambio. “Es un genio y maneja las cosas de una manera extraordinaria”, destacó en sus declaraciones.

Miguel Ángel Russo y Juan Román Riquelme, en la anterior etapa del DT en Boca. Foto: Archivo.

Riquelme también aseguró que quieren “ganar y dar pelea” en el actual Torneo Clausura 2025, igualó la importancia del fútbol masculino con otras actividades de la institución y valoró la existencia de un superávit de 35 mil millones de pesos en la entidad de la Ribera.

Acerca de las obras que se están llevando a cabo para restaurar la puerta de La Bombonera en Brandsen al 805, uno de los mayores orgullos del principal mandatario, Riquelme aseguró que “la puerta de tu casa la arreglas” y dejó en claro que hubo dirigentes que estuvieron 25 años en el club y la dejaron “abandonada”.

Además, hizo mención de anteriores trabajos para dejar en buenas condiciones la zona de los estacionamientos, el sector de comida de la platea media y los baños, afirmando que no van a parar.

Juan Román Riquelme. Foto: @canaldeBoca

El exjugador que fue campeón de tres Copas Libertadores con el “Xeneize” admitió que, cuando llegó al club, se lo entregaron “con muchos problemas”, sin dejar de mencionar que tuvieron que pasar por la pandemia de Covid-19, pero de todas formas el club está “cada vez mejor económicamente”, con un superávit de 35 mil millones de pesos que significa que están haciendo, a su juicio, “un gran trabajo”.

Claro que también hubo mensaje para la oposición, así como a las gestiones anteriores en el club. “La Justicia confirmó que hubo falsificaciones de firmas” en las últimas elecciones, agregando que en la semana habrá una asamblea en la que se verá si la persona acusada “merece seguir siendo socia del club, con todo el daño que le ha hecho”.

Conferencia de prensa de Juan Román Riquelme en Boca. Foto: Telam.

En cuanto al periodismo, en un comentario repetido en más de una ocasión por el exjugador del club “azul y oro”, el presidente aseguró que “hay una campaña que no es normal hacia el club” y afirmó que los éxitos y fracasos de Boca se miden con una vara distinta, que “el manejo no es el mismo”.

Asimismo, sostuvo que el hincha de Boca “tiene claro qué periodista es una cosa y cuál es otra”.

En lo individual, Riquelme decidió destacar a los futbolistas jugadores Edinson Cavani y Leandro Paredes.

Leandro Paredes junto a Juan Román Riquelme en Boca Foto: X @BocaJrsOficial

Sobre el atacante uruguayo, comentó que “es un jugador muy importante” y aventuró con que los hinchas de Boca van “a tener la suerte de decir que jugó en el club”, mientras que en cuanto al campeón del Mundo opinó que “volvió a su casa, disfruta cada día y se acomodó muy rápido al grupo, al que ayuda muchísimo”.