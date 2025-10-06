Torneo Clausura: con un doblete de Milton Giménez, Boca Juniors se floreó ante Newell’s y quedó puntero del Grupo A

El ‘Xeneize’, dirigido técnicamente por Claudio Úbeda, apabulló 5 a 0 a la ‘Lepra’ en La Bombonera. Ayrton Costa, Brian Aguirre y Lautaro Blanco convirtieron los goles restantes del conjunto azul y oro.

Milton Giménez; Boca Juniors vs. Newells; Torneo Clausura 2025. Foto: X @BocaJrsOficial

Bajo una intensa lluvia, Boca Juniors goleó 5 a 0 a Newell’s Old Boys, por la undécima fecha del Torneo Clausura 2025, disputada en La Bombonera. Milton Giménez, con un doblete, encaminó la goleada del ‘Xeneize’.

El conjunto dirigido por Claudio Úbeda (reemplazó a Miguel Ángel Russo) comenzó rápidamente en ventaja a los 6 minutos con un cabezazo de Giménez, después de un gran centro desde la derecha de Juan Barinaga.

Ayrton Costa; Boca Juniors vs. Newells; Torneo Clausura 2025. Foto: X @BocaJrsOficial

El segundo del goleador ‘Xeneize’ iba a llegar a los 23′ tras capturar un rebote dentro del área. Antes del final del primer tiempo, Ayrton Costa, de cabeza, iba a marcar el tercer gol de Boca después de una serie de rebotes.

La voracidad del equipo de Úbeda no iba a parar en el complemento, ya que a los 50′, Brian Aguirre iba a cumplir con la inexorable ley del ex luego de un centro de Lautaro Blanco que empujó debajo del arco el extremo.

Alan Velasco; Boca Juniors vs. Newells; Torneo Clausura 2025. Foto: X @Newells

El último “martillazo” del ‘Xeneize’ iba a ser obra de Blanco, un confeso hincha de Rosario Central, quien trepó por la franja izquierda y remato rasante para vencer la resistencia del paraguayo Juan Espínola González.

Sin tiempo para más, el Boca de Úbeda se floreó en La Bombonera y apabulló a Newell’s para alcanzar los 17 puntos y treparse a lo más alto del Grupo A junto a Unión de Santa Fe, Barracas Central y Estudiantes de La Plata.

Los detalles de Boca Juniors 5-0 Newell’s Old Boys