Torneo Clausura: con un doblete de Milton Giménez, Boca Juniors se floreó ante Newell’s y quedó puntero del Grupo A
Bajo una intensa lluvia, Boca Juniors goleó 5 a 0 a Newell’s Old Boys, por la undécima fecha del Torneo Clausura 2025, disputada en La Bombonera. Milton Giménez, con un doblete, encaminó la goleada del ‘Xeneize’.
El conjunto dirigido por Claudio Úbeda (reemplazó a Miguel Ángel Russo) comenzó rápidamente en ventaja a los 6 minutos con un cabezazo de Giménez, después de un gran centro desde la derecha de Juan Barinaga.
El segundo del goleador ‘Xeneize’ iba a llegar a los 23′ tras capturar un rebote dentro del área. Antes del final del primer tiempo, Ayrton Costa, de cabeza, iba a marcar el tercer gol de Boca después de una serie de rebotes.
La voracidad del equipo de Úbeda no iba a parar en el complemento, ya que a los 50′, Brian Aguirre iba a cumplir con la inexorable ley del ex luego de un centro de Lautaro Blanco que empujó debajo del arco el extremo.
También podría interesarte
El último “martillazo” del ‘Xeneize’ iba a ser obra de Blanco, un confeso hincha de Rosario Central, quien trepó por la franja izquierda y remato rasante para vencer la resistencia del paraguayo Juan Espínola González.
Sin tiempo para más, el Boca de Úbeda se floreó en La Bombonera y apabulló a Newell’s para alcanzar los 17 puntos y treparse a lo más alto del Grupo A junto a Unión de Santa Fe, Barracas Central y Estudiantes de La Plata.