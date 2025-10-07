El parte médico de Boca Juniors sobre la salud de Miguel Ángel Russo: “Internación domiciliaria con pronóstico reservado”

El entrenador no estuvo presente durante los últimos partidos del “Xeneize” y desde el club informaron su situación.

Miguel Ángel Russo. Foto: NA

La salud de Miguel Ángel Russo mantiene en vilo al mundo Boca. Tras ser internado y dado de alta hace ya dos semanas, el entrenador de 69 años se encuentra con internación domiciliaria y “pronóstico reservado”, según el parte médico informado por el club.

“El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club”, informaron las redes sociales del “Xeneize”.

Y añadieron: “Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”.

Preocupación por la salud de Miguel Ángel Russo

Si bien Russo abandonó el Sanatario Fleni, donde se encontraba internado por un cuadro de deshidratación y valor altos de bilirrubina, en el “Xeneize” todavía preocupa el delicado estado de salud del DT.

El ex entrenador de Rosario Central no estuvo presente durante los últimos partidos de Boca, incluyendo la reciente victoria 5-0 ante Newell’s Old Boys el domingo, quedando el equipo a cargo de su ayudante de campo y mano derecha, Claudio Úbeda.

Más temprano, el periodista Leandro “Tato” Aguilera señaló que Russo “está con internación domiciliaria, estuvo al tanto en la previa del partido desde su casa”. Y afirmó: “Su situación es difícil, delicada, está débil, está grave”.

Juan Román Riquelme y Miguel Ángel Russo. Foto: X

La postura de Boca

Mientras tanto, en Brandsen 805 aguardan por la evolución de su estado, que generó múltiples mensajes de apoyo y preocupación en el ambiente deportivo.

Desde la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme dejaron en claro que la prioridad absoluta del club es la recuperación de Miguel, cuyo regreso a la actividad no tiene una fecha definida.