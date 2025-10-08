Problemas para Boca: Cavani volvió a sentir molestias y su regreso está en duda

El uruguayo había regresado a los entrenamientos y a la par de sus compañeros, pero al parecer terminó con una sobrecarga y su presencia vuelve a estar en duda.

Edinson Cavani volvió a resentirse en la práctica de Boca. Foto: REUTERS

El delantero uruguayo Edinson Cavani se volvió a resentir en la práctica de este miércoles y probablemente no pueda ser de la partida en el próximo duelo de Boca del sábado que viene, cuando visite a Barracas Central y defienda la punta de la zona.

Cavani había vuelto a entrenar a la par de sus compañeros a principio de la semana, haciéndolo con normalidad. Por ello, todo parecía indicar que el uruguayo, de 38 años, podría formar parte del 11 titular el fin de semana siguiente.

Problemas físicos para Cavani

Pero lo que parecía una recuperación y vuelta segura, no resultaría tan así. Es que según el periodista deportivo Ezequiel Sosa, Cavani finalizó el entrenamiento del martes con problemas físicos.

Aún no se sabe si Cavani será titular con Boca el próximo fin de semana. Foto: X @BocaJrsOficial

“Cavani ayer arrancó a la par y terminó con una sobrecarga. Se encienden las alarmas”, mencionó a través de la pantalla de TyC Sports.

A partir de allí, resta saber si el uruguayo ex Napoli, Manchester United y PSG, estará al 100% para regresar a la titularidad el próximo sábado.

Y después, para tener un poco más de certezas respecto de si puede o no jugar el próximo sábado, el periodista comentó: “Quiero ver si Cavani realiza la práctica este miércoles a la tarde“.

Se presume que, en el próximo entrenamiento, Claudio Úbeda hará un ensayo futbolístico en La Bombonera. Por eso, la siguiente práctica sería clave para ir definiendo el equipo ante Barracas.

Boca recupera soldados caídos

Al igual que Cavani, Carlos Palacios logró reintegrarse con normalidad a los entrenamientos después de unos días de recuperación. El mediocampista ofensivo chileno había sufrido una distensión antes del encuentro frente a Defensa y Justicia, lo que lo dejó fuera de los últimos dos partidos. Ahora, ya entrena a la par de sus compañeros.

Carlos Palacios podría volver al 11 inicial. Foto: NA

Resta por ver cómo evoluciona en lo que queda de la semana y si podrá regresar al equipo titular. Sin embargo, en el cuerpo técnico valoran el gran nivel mostrado por Velasco, quien ocupó su lugar y fue una de las figuras frente a Newell’s, lo que podría complicar el retorno inmediato de Palacios al 11 inicial.