Sorteo Copa Libertadores. Foto: REUTERS

Rosario Central, Estudiantes de La Plata, Platense e Independiente Rivadavia ya tienen sus cruces definidos para los octavos de final de la Copa Libertadores, los cuales tendrán lugar del 11 al 20 de agosto.

La fase eliminatoria del máximo certamen continental comenzará después del Mundial. Los partidos de ida de los octavos de final se disputarán entre el 11 y el 13 de agosto, mientras que las revanchas se jugarán entre el 18 y el 20 del mismo mes.

Los cruces de los equipos argentinos

Rosario Central enfrentará al Corinthians en una de las series más destacadas de la instancia y en caso de avanzar, el “Canalla” podría cruzarse en cuartos de final con Estudiantes de La Plata, que tendrá enfrente a Universidad Católica de Chile.

Rosario Central vs Newell's. Foto: X @RosarioCentral

El Pincha accedió a los octavos tras finalizar segundo en el Grupo A detrás de Flamengo, mientras que el elenco chileno llega fortalecido luego de eliminar a Boca tras vencerlo en La Bombonera.

Otro de los equipos argentinos que ya conoce su rival es Independiente Rivadavia, una de las revelaciones del certamen, que terminó primera en el Grupo C con 16 puntos y relegó a Fluminense al segundo lugar.

Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors. Foto: Copa Argentina

El azar volvió a enfrentar a ambos conjuntos en un duelo que ya tuvo antecedentes en la fase de grupos: triunfo 2 a 1 de la Lepra en el Maracaná y empate 1 a 1 en Mendoza.

En esa misma parte del cuadro también aparece Platense, que se medirá con Coquimbo Unido de Chile, inesperado líder del Grupo B, y podría darse un cruce argentino en cuartos de final si tanto el conjunto de Vicente López como Independiente Rivadavia avanzan de ronda.

Platense le ganó a Instituto en el comienzo de la segunda fecha. Foto: NA

Así serán los octavos de final de la Copa Libertadores:

Universidad Católica vs. Estudiantes de La Plata

Corinthians vs. Rosario Central

Cruzeiro vs. Flamengo

Independiente del Valle vs. Deportes Tolima