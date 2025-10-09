Tras hacerse cargo del plantel de Boca, Úbeda despidió a Russo: “Maestro, amigo y hermano”

El ayudante de campo de Russo lo despidió de manera sentida en sus redes sociales. Fue una parte clave de su cuerpo técnico en la recta final de su carrera.

Miguel Ángel Russo y Claudio Úbeda. Foto: Instagram

La muerte de Miguel Ángel Russo produce una fuerte tristeza en el mundo del fútbol argentino. Entre los cientos de mensajes recibidos por su fallecimiento, destacó el de Claudio Úbeda, quien era su ayudante de campo. El exfutbolista, que estuvo al frente del plantel de Boca en los últimos dos partidos, lo despidió con cariño.

Úbeda llamó “maestro, amigo y hermano” a Russo en la publicación que hizo en sus redes sociales. Además, las cámaras en las cercanías de la casa del entrenador mostraron que su ayudante fue uno de los primeros en llegar tras conocerse la triste noticia.

Miguel Ángel Russo y Claudio Úbeda. Foto: Instagram

“Maestro, amigo y hermano. Te voy a extrañar mucho. Tu huella es como la gloria eterna. ¡Gracias, gracias, gracias!”, indicó en su dedicatoria en la publicación de Instagram.

Cabe recordar que Claudio Úbeda trabajó junto a Russo en la parte final de su carrera. Justamente, mostró imágenes del paso que compartieron en Rosario Central, Boca y Al Nassr de Arabia Saudita.

Despiden a Russo en La Bombonera

Boca puso a disposición su estadio para la despedida del entrenador, algo que fue aceptado por su familia. Desde las 10 de este jueves 9 de octubre, se abrieron las puertas del Hall Central de Brandsen 805.

El velatorio de Russo se extenderá hasta las 22, aunque tendrá su parte final el viernes 10: abrirán las puertas por última vez entre las 10 y 12.

Miguel Ángel Russo. Foto: REUTERS

“Para respetar la intimidad de su familia está prohibido tomar fotos o filmar en el lugar”, pidieron desde el Club Atlético Boca Juniors en su comunicado.

Además, agregaron: “Toda la comunidad del Club Atlético Boca Juniors acompaña a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor”.

Las redes sociales del Xeneize compartieron una emotiva imagen sobre el césped de La Bombonera, donde se pueden observar los tres trofeos que consiguió en Boca, con la Copa Libertadores en el centro.

“Dónde más disfrutaste, donde más nos hiciste disfrutar.¡Gracias por tanta gloria, Miguel!“, escribieron. Además, en la pantalla dentro del estadio se podía observar el rostro de Russo, fallecido a los 69 años.