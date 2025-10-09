Russo emociona a Boca: el emotivo detalle en uno de los últimos pedidos a su familia

El entrenador falleció a los 69 años y será despedido en La Bombonera. En la previa de su velatorio, se conoció un pedido que le había hecho a su entorno en sus últimos días.

Miguel Ángel Russo. Foto: EFE

Miguel Ángel Russo murió este miércoles a sus 69 años, tras batallar con una enfermedad por mucho tiempo. El exfutbolista fue el entrenador de Boca hasta sus últimos días, ya que tenía una gran conexión con el club. Desde la familia, advirtieron un detalle que emocionó a los hinchas del Xeneize.

Durante un móvil en TyC Sports, el periodista Patricio Burlone reveló un detalle de los últimos días del entrenador. En la previa del inicio de la despedida de Russo en La Bombonera, se supo que su conexión con la institución fue hasta el final de su vida.

El pedido de Miguel Ángel Russo a su familia vinculado con Boca. Video: x TyCSports.

“Alguien de la familia contó algo fuerte… Russo les pidió si le podían poner estos últimos días ropa de Boca. Trasladaron el cuerpo vestido de Boca“, indicó sobre una de las últimas voluntades de Miguel Ángel Russo, quien atravesaba su tercer ciclo como entrenador de Boca.

Los logros conseguidos en el banco del Xeneize hicieron que la conexión con el público sea instantánea, además de que se destacó su humanidad en cada club por el que pasó.

Miguel Ángel Russo. Foto: REUTERS

Russo será velado en La Bombonera: todos los detalles

Boca puso a disposición su estadio para la despedida del entrenador, algo que fue aceptado por su familia. Desde las 10 de este jueves 9 de octubre, se abrirán las puertas del Hall Central de Brandsen 805.

El velatorio de Russo se extenderá hasta las 22, aunque tendrá su parte final el viernes 10: abrirán las puertas por última vez entre las 10 y 12.

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors. Foto: NA.

“Para respetar la intimidad de su familia está prohibido tomar fotos o filmar en el lugar”, pidieron desde el Club Atlético Boca Juniors en su comunicado.

Además, agregaron: “Toda la comunidad del Club Atlético Boca Juniors acompaña a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor”.

Las redes sociales del Xeneize compartieron una emotiva imagen sobre el césped de La Bombonera, donde se pueden observar los tres trofeos que consiguió en Boca, con la Copa Libertadores en el centro.

Dónde más disfrutaste, donde más nos hiciste disfrutar.

¡Gracias por tanta gloria, Miguel! 💙💛💙 pic.twitter.com/cKQKMqwP27 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 9, 2025

“Dónde más disfrutaste, donde más nos hiciste disfrutar.¡Gracias por tanta gloria, Miguel!“, escribieron. Además, en la pantalla dentro del estadio se podía observar el rostro de Russo, fallecido a los 69 años.