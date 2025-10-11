Gimnasia de Mendoza le ganó la final a Deportivo Madryn por penales y ascendió a Primera División

Fue 3-0 en la definición desde los doce pasos. En tiempo reglamentario, el partido en la cancha de Platense terminó 1-1 gracias a los goles de Luis Silba y Facundo Lencioni. El gran héroe fue César Rigamonti.

Deportivo Madryn vs Gimnasia de Mendoza. Foto: @ClubMadryn

Gimnasia de Mendoza le ganó a Deportivo Madryn en los penales y ascendió a Primera División. El partido terminó 1-1 en los noventa minutos y alargue.

El gol del “Aurinegro” lo convirtió a los 32 minutos del segundo tiempo, Luis Silba, quien tras un gran centro de Nazareno Solís, cabeceó al segundo palo y puso el 1 a 0.

Deportivo Madryn vs Gimnasia de Mendoza. Foto: @ClubMadryn

Por el lado de Gimnasia de Mendoza, lo igualó a los 48 minutos, tras una mano en el área, Facundo Lencioni cambió penal por gol al enviar el balón al ángulo y pone el empate por 1 a 1.

Los penales de la definición por el ascenso

Gol de Luciano Cingolani (Gim)

Erró Federico Recalde (Dep - Atajó César Rigamonti)

Gol de Facundo Lencioni (Gim)

Erró Nicolás Mana (Dep - Atajó César Rigamonti)

Gol de Matías Recalde (Gim)

