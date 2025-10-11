Una baja para Scaloni: el motivo por el que Enzo Fernández quedó desafectado de la Selección Argentina

El mediocampista del Chelsea fue titular en el partido de este viernes ante Venezuela, pero será baja en el próximo amistoso del martes que viene ante Puerto Rico.

Enzo Fernández fuera de la Selección Argentina. Foto: Reuters.

Tras lo que fue la victoria de la Selección Argentina en el amistoso de este viernes frente a su par de Venezuela por 1 a 0 con gol de Giovani Lo Celso, Enzo Fernández fue desafectado de la Albiceleste y no será tenido en cuenta para el duelo del próximo martes -también amistoso- contra Puerto Rico.

El mediocampista del Chelsea fue titular ante Venezuela.

Los problemas físicos de Enzo Fernández

El mediocampista campeón del mundo presenta acumulación de líquido en su rodilla derecha, lo que le impedirá estar presente en los próximos encuentros, lo que incluye el partido del próximo martes que se jugará en Estados Unidos ante la selección puertorriqueña.

Enzo Fernández no podrá estar frente a Puerto Rico.

En concreto, Enzo presenta una “sinovitis en la rodilla derecha”, según notificó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de sus redes sociales.

Fernández, quien fue titular ante la Vinotinto, salió reemplazado a los 78 minutos de juego por Alexis Mac Allister, lo que le abriría las puertas al mediocampista del Liverpool para ser titular.

La baja del volante del Chelsea se suma a la de Franco Mastantuono, que fue comunicada en la previa al encuentro contra Venezuela y también a la de Thiago Almada: estos dos figuraban en la convocatoria de Lionel Scaloni, pero no llegaron a estar por lesión.

¿Cómo encara la Selección Argentina el partido contra Puerto Rico?

De cara al martes próximo, el DT Scaloni ensaya una serie de variantes para enfrentar a la selección de Puerto Rico, que ya no compite para estar en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Lionel Scaloni planea el partido contra Puerto Rico. Foto: X @Argentina

El DT argentino confirmó que varios jugadores tendrán la chance de sumar minutos, tales como Lautaro Rivero, José López y Aníbal Moreno, que en esta oportunidad frente a Venezuela permanecieron en el banco.

“Jugarán todos los chicos nuevos que han venido. Hoy no tuvieron la oportunidad, pero contra Puerto Rico van a tenerla”, contó Scaloni.