Sigue la gira por Estados Unidos: cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina

Luego de vencer a Venezuela, los dirigidos por Lionel Scaloni deben cumplir con el segundo amistoso. Enterate todo, en la nota.

Selección Argentina, Rodrigo de Paul. Foto: EFE

La Selección Argentina completó de manera exitosa la primera parte de la gira por Estados Unidos. Los dirigidos por Lionel Scaloni vencieron por 1 a 0 a Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami. El próximo desafío estará ante Puerto Rico, con fecha y hora confirmadas.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina

La Albiceleste volverá a jugar el próximo martes 14 de octubre desde las 21, hora argentina. Se trata de un partido particular en la previa, en especial por las complicaciones que hubo en la organización.

Selección Argentina vs. Venezuela; amistoso internacional. Foto: X @Argentina

En un principio, este amistoso estaba pactado para el lunes 13, en Chicago. Sin embargo, producto de las protestas y tensiones sociales allí, se decidió trasladar el encuentro. Finalmente, se jugará en el Chase Stadium de Miami, justamente donde el equipo de Lionel Messi hace de local.

Cabe mencionar que el capitán de la Selección Argentina no jugó este viernes ante Venezuela. Lionel Scaloni lo liberó para que pueda participar del partido de este sábado del Inter Miami, por lo que se vio al rosarino en las tribunas del estadio mientras sus compañeros de la Albiceleste jugaban.

Festejo de la Selección argentina. Foto: NA

De todos modos, al tratarse de un partido en el Chase Stadium, no se descarta que Messi pueda sumar minutos ante Puerto Rico.

Cómo sigue la agenda de la Selección Argentina tras la gira en Estados Unidos

El año de la Selección Argentina no termina con el partido ante Puerto Rico, ya que habrá otra doble fecha FIFA en el 2025. Mientras otras confederaciones, como la UEFA, definen a sus clasificados para el Mundial 2026, los equipos de CONMEBOL aprovechan para sumar minutos con amistosos.

Selección Argentina vs. Venezuela; amistoso internacional. Foto: X @Argentina

La Albiceleste jugará dos partidos en noviembre, aunque todavía faltan confirmar algunos detalles. Entre el 10 y 18, disputarán amistosos en Angola e India.

Por un lado, primero jugará ante Angola, en Luanda, la capital de dicho país. El segundo encuentro se disputará en la ciudad india de Kerala, aunque aún resta conocer el rival.

Además, al menos Lionel Scaloni y parte de la directiva dirán presente en el sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. El evento se llevará a cabo en Las Vegas, el viernes 5 de diciembre a las 14, hora argentina.