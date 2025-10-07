Cuándo juega la Selección Argentina: fecha, hora y dónde ver los amistosos frente a Venezuela y Puerto Rico

Los campeones del mundo realizarán una gira por Estados Unidos para enfrentarse a dos selecciones caribeñas.

La Selección Argentina. Foto: REUTERS

Tras la finalización de unas Eliminatorias Sudamericanas impecables para la Selección Argentina que le valieron la clasificación al Mundial 2026, el equipo conducido por Lionel Scaloni jugará en una gira de amistosos que se disputarán en Estados Unidos.

Los rivales serán la Selección de Puerto Rico, a la que la Albiceleste enfrentará por primera vez en la historia, y Venezuela, equipo al que los campeones del mundo golearon 3-0 en septiembre de este año.

Los futbolistas que ya llegaron a Fort Lauderdale. Foto: Instagram @leomessi

En el primer encuentro de la fecha FIFA, Argentina se verá las caras con Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, el viernes 10 de octubre a partir de las 21:00.

Se trata de una cancha con lugar para 65.000 espectadores, en la que el seleccionado argentino siempre ganó: en ella, superó 3-0 a Honduras en la previa de Qatar 2022, 2-0 a Perú en la Copa América 2024 y regresó a gritar campeón luego de derrotar 1-0 a Colombia en la última función de Ángel Di María con la camiseta albiceleste.

La segunda parada de los dirigidos por Scaloni será contra Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago, Illinois, el lunes 13 de octubre a partir de las 20:00.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina. Foto: REUTERS

En el estadio con capacidad para 61.500 almas, la Celeste y Blanca también ya jugó en el pasado: en 2024 derrotó 1-0 a Ecuador, en un amistoso con un gol de Di María y en 2016 venció 5-0 a Panamá, con un triplete de Lionel Messi, por la Copa América Centenario.

Ambos encuentros serán transmitidos por la señal de TyC Sports.

La marca que buscará alcanzar Lionel Messi en la fecha FIFA

Los primeros convocados comenzaron a llegar el domingo por la tarde a Fort Lauderdale. Luego, el lunes se hizo presente Lionel Messi junto a Rodrigo De Paul a 48 horas de su último partido con Inter Miami en la MLS (4-1 vs. New England Revolution).

Messi podría alcanzar los 70 goles de tiro libre si anota de esta forma en los próximos encuentros de la Albiceleste. Hoy lleva 69 y está igualado con el brasileño Marcos Assunção, a nueve del récord absoluto.

Más goles de tiro libre en la historia del fútbol