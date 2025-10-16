Mundial Sub 20: todas las finales que jugó la Selección Argentina en la categoría

Los dirigidos por Diego Placente buscarán una nueva estrella en el torneo. Justamente, el entrenador ya se coronó hace casi 30 años.

Argentina vs México, por el Mundial Sub 20. Foto: X @Argentina

La Selección Argentina consiguió el boleto a la final del Mundial Sub 20 que se lleva adelante en Chile. Tras derrotar a Colombia por la mínima, buscará coronarse ante Marruecos el próximo domingo. Sin embargo, no se trata de la primera final de la Albiceleste en esta competencia, ya que tiene un legado histórico.

Los dirigidos por Diego Placente están en la puerta de conseguir la séptima estrella en esta categoría, lo que demuestra el peso dentro del Sub 20. Diego Armando Maradona y Lionel Messi fueron algunos de los argentinos que lograron conseguir un Mundial en juveniles, por lo que se buscarán extender las páginas doradas.

Mundial Sub 20 de Chile, Argentina vs. Colombia.

Para volver a gritar campeón, deberá derrotar a Marruecos en la final. El partido decisivo se disputará el próximo domingo 19 de octubre desde las 20, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile.

El historial de la Selección Argentina Sub 20 en mundiales trae buenas noticias: jugó siete partidos y solo perdió en una oportunidad. La Albiceleste buscará ampliar su buena efectividad, con un equipo que ya dejó en el camino a Nigeria, México y Colombia.

Aquel año se alzaría con el trofeo por última vez Foto: @identidadalbiceleste

Mundial Sub 20: todas las finales de la Selección Argentina

Tokio 1979 : la primera estrella para Argentina llegó de la mano de Diego Maradona, junto a otras figuras como Ramón Díaz. El torneo que se disputó en Japón tuvo el partido definitorio contra la Unión Soviética, donde los dirigidos por César Luis Menotti derrotaron por 3 a 1.

México 1983 : la única caída en finales del Sub 20 se dio ante Brasil, tres años antes de que la Mayor se corone en México 1986. Bajo la dirección de Carlos Pachamé, los juveniles cayeron por 1 a 0 ante Brasil, con gol de Geovani Silva.

Qatar 1995: otra coronación llegó de la mano de José Pekerman, clave en el desarrollo de juveniles en la Selección Argentina. El primero de los tres títulos en poco tiempo se definió ante Brasil, con una victoria por 2 a 0.

Campeones del Mundo con la Selección argentina Sub-20. Foto: archivo.