La Selección argentina cumplió con el “trámite”: aplastó a Puerto Rico con un show de goles y fútbol

Se impuso 6 a 0 con goles de Mac Allister -2-, Montiel, Echavarria en contra y Lautaro Martínez -2-. El equipo de Scaloni mostró todo su poderío ofensivo ante una débil selección y ya apunta sus cañones a la fecha FIFA de noviembre.

Partido amistoso, Argentina vs. Puerto Rico. Foto: EFE

La Selección argentina se impuso por 6 a 0 frente a Puerto Rico en un partido amistoso disputado en el Chase Stadium de Miami.

Alexis Mac Allister convirtió un doblete, a los 13 y 35 minutos del primer tiempo, y Gonzalo Montiel marcó a los 22, mientras que en el segundo tiempo convirtieron Steven Echeverría en contra a los 19 minutos y Lautaro Martínez, a los 34 y 38 minutos.

Lionel Scaloni aprovechó el partido para realizar tres debuts: José López, quien fue titular, Aníbal Moreno y Lautaro Rivero, ingresados en el entretiempo, y Facundo Cambeses, quien entró a los 29 minutos del complemento.

La crónica del partido

La primera llegada clara de la noche fue para el conjunto argentino, a los dos minutos del primer tiempo, con una jugada colectiva que terminó en un centro atrás para Giovani Lo Celso, cuyo remate con la cara externa del pie izquierdo se fue ancho.

A los siete minutos, Leandro Antonetti recuperó una pelota detrás de la mitad de la cancha y remató con mucha potencia y altura, intentando sorprender con un tiro que se metía por el ángulo, aunque “Dibu” Martínez alcanzó a correr hacia atrás y evitar el sorpresivo gol boricua.

Seis minutos más tarde, luego de un remate de Lionel Messi en el travesaño, Nicolás González disparó de volea y Alexis Mac Allister metió la cabeza para desviar y concretar el 1 a 0.

Partido amistoso, Argentina vs. Puerto Rico. Foto: EFE

A los 22 minutos, Messi empaló una pelota en el borde del área para Gonzalo Montiel, quien definió de volea desde el costado derecho, con un tiro cruzado que significó el 2 a 0.

En el minuto 35, José López recibió sobre el área chica y pivoteó hacia atrás para Mac Allister, cuyo remate de primera entró por el ángulo derecho del arquero Sebastián Cutler para el 3 a 0.

Puerto Rico volvió a llegar a los 39 minutos, cuando Wilfredo Rivera recibió sobre el costado derecho, se fue cerrando y sacó un buen tiro al primer palo, a media altura, que fue desviado por el “Dibu”.

Partido amistoso, Argentina vs. Puerto Rico. Foto: EFE

Ya en el segundo tiempo, a los 19 minutos, después de un remate de Nicolás González, una serie de rebotes entre el volante Steven Echevarría y el arquero Sebastián Cutler terminaron enviando la pelota al fondo de la red.

Los últimos dos goles del partido fueron autoría de Lautaro Martínez. A los 34 minutos empujó una pelota suelta dentro del área y cuatro minutos después, luego de una buena combinación con Messi, metió un remate bajo sobre el segundo palo, para el 6-0 final.