Esteban Andrada le pegó una piña a un rival y se enfrenta a una histórica sanción en el fútbol español. Foto: X @Footballogue

El arquero argentino Esteban Andrada fue el protagonista de un episodio que acabó en escándalo en el fútbol español tras agredir con un golpe de puño a un rival, Jorge Pulido, durante un partido del SD Huesca y el Real Zaragoza, que ganó el local por 1 a 0, un duelo clave por la permanencia en la Segunda División.

La violenta agresión de Esteban Andrada contra un rival. Video: X/@LorenzoGelardo_

Las imágenes de lo sucedido son elocuentes y no admiten ningún tipo de defensa para el arquero argentino de 35 años que milita en el Zaragoza, quien golpeó al capitán del equipo rival primero con un empujón y luego con un golpe de puño directamente a la cara, desatando el consecuente escándalo.

Cómo fue la descontrolada agresión de Andrada en el fútbol español

El episodio tuvo lugar en el tiempo de descuento del partido, cuando ya estaba prácticamente decretada la victoria del Huesca y que complicaba la situación deportiva del Zaragoza.

En ese momento, ya los ánimos estaban caldeados y, tras un reclamo de Pulido contra el arquero argentino, este reaccionó con un empujón contra él.

Esteban Andrada fue expulsado tras pegarle una violenta trompada a un rival en el fútbol español. Foto: Captura de video.

Ante ello, el árbitro del cotejo, Dámaso Arcediano Monescillo, reaccionó expulsando a Andrada del juego, lo que despertó la ira incontrolada del arquero que, inmediatamente después de ver la tarjeta roja, salió corriendo en busca de Pulido para asestarle un golpe de puño en la cara. Como consecuencia del hecho, el defensor del Huesca acabó con el rostro inflamado y un ojo morado.

¿Cuantás fechas de suspensión podría recibir Andrada?

Por supuesto, la reacción a esa temeraria y violenta acción fue un tumulto de todos los jugadores, mientras el público en la cancha se quejaba por lo visto y los relatores del partido explicaban que el accionar del arquero argentino era sumamente deplorable y que ameritaba una sanción mayor, que probablemente tendrá.

Esteban Andrada podría recibir entre 4 y 12 fechas de suspensión tras su violenta reacción. Foto: X @dataref_ar

En medio del caos, también vieron la tarjeta roja Tasende y Dani Jiménez. El encuentro finalizó en un clima completamente desbordado, con futbolistas de campo ocupando los arcos en los minutos finales y con el triunfo ya asegurado para el Huesca.

Desde lo disciplinario, el arquero argentino se expone a una sanción muy dura. Según el reglamento, podría recibir entre 4 y 12 fechas de suspensión por agresión sin lesión en un partido detenido, lo que complicaría seriamente su futuro inmediato en el club.