La agenda de River: del cambio en el horario contra Talleres a la fecha confirmada para la semifinal de Copa Argentina

El “Millonario” afronta dos duelos clave pensando en la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Todos los detalles, en la nota.

River Plate ya tiene fecha y hora confirmada por la Copa Argentina. Foto: Reuters (Rodrigo Valle)

Marcelo Gallardo recibió este jueves dos noticias importantes de cara a los próximos partidos que debe afrontar River. Por un lado, sufrió una modificación en el horario del partido ante Talleres de Córdoba, por la fecha 13 del Torneo Clausura; mientras que a su vez se confirmó cuándo jugará la semifinal de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

Cuándo juega River contra Talleres

El partido entre el “Millonario” y la “T” estaba confirmado para este sábado 18 de octubre a las 22.15. Sin embargo, el horario fue modificado y el encuentro se jugará a las 20.30.

El cambio se debe al adelantamiento de la final de la Copa Libertadores femenina, que disputarán Corinthians y Deportivo Cali en el Florencio Sola de Banfield, que estaba pautado para el sábado a las 20.00, se dispuso el adelantamiento del mismo día a las 16.30.

River Plate vs. Talleres de Córdoba. Foto: X @RiverPlate

La intención de la AFA era que no se superpusieran los partidos si un equipo argentino llegaba a la final (por eso el choque del campeonato local se iba a jugar más tarde de lo habitual). Como esto no ocurrió y el partido se adelantó, lo mismo sucederá con el duelo en el Mario Alberto Kempes.

Fecha, hora y sede de las semifinales de la Copa Argentina

En cuanto a la Copa Argentina, este jueves se confirmaron las fechas, sedes y horarios de las semifinales de la Copa Argentina, donde River se enfrentará a Independiente Rivadavia el próximo viernes 24 de octubre desde las 22:10 en el Kempes.

El ganador de ese duelo se medirá al vencedor de Belgrano y Argentinos Juniors, que se enfrentarán el jueves 23 de octubre a las 21:10 en el Gigante de Arroyito.

Cabe señalar que el campeón del certamen obtendrá un boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, por lo que es un torneo crucial para River, que actualmente no está logrando ese pasaje por la Tabla Anual y por el momento está en zona de Repechaje.