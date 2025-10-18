El enojo de Franco Colapinto por la accidentada carrera sprint del GP de Estados Unidos: “Me tocaron de atrás y me pincharon una goma”

El piloto argentino de Alpine finalizó 14°, pero se mostró disconforme con el rendimiento. “Falta ritmo, no estamos rápidos”, apuntó.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Franco Colapinto habló sobre el accidentado inicio de la carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos, que culminó con el abandono de los dos pilotos McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, más el español Fernando Alonso, de Aston Martin.

“Me tocaron de atrás y me pincharon una goma. No sé bien qué paso, había mucho lío. Alguno me habrá tocado”, declaró el hombre de Alpine.

El choque en el inicio de la sprint del Gran Premio de Estados Unidos. Video: X SC_ESPN.

Tras partir 17°, Colapinto finalizó 14° producto del accidente entre Lance Stroll y Esteban Ocon sobre el final de la carrera, además de una penalización de diez segundos a Oliver Bearman.

De todas maneras, el piloto argentino no se mostró conforme con el rendimiento del auto: “Falta ritmo, no estamos rápidos, así que hay que tratar de entender qué pasa para la qualy y tratar de estar un poco mejor, porque nos está costando este fin de semana”, le comentó a la prensa.

Inicio caótico de la carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos 2025. Foto: REUTERS

Gran Premio de Estados Unidos 2025: días y horarios de la clasificación y carrera

Sábado 18 de octubre

Clasificación: 18.00 a 19.00.

Domingo 19 de octubre